Зустріч президентів Колумбії та Венесуели скасували після розмови з Трампом

Заплановану зустріч президента Колумбії Густаво Петро з виконувачкою обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес скасували за день до проведення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в офісі колумбійського лідера, пише УНН.

Деталі

Переговори мали відбутися у п’ятницю та стати першою особистою зустріччю Родрігес на президентському рівні після її приходу до влади у Венесуелі. Однак рішення про скасування з’явилося невдовзі після телефонної розмови Петро з президентом США Дональдом Трампом.

Що обговорювали Петро і Трамп

За інформацією офісу Петро, під час розмови сторони говорили про ситуацію на колумбійсько-венесуельському кордоні, економіку прикордонних регіонів, енергетику та боротьбу з незаконним обігом наркотиків. Трамп також побажав колумбійському лідеру успіху у переговорах з Родрігес.

Джерела повідомляють, що Колумбія та Венесуела працюють над перенесенням зустрічі на іншу дату, однак причини її скасування офіційно не пояснюють. Уряд Венесуели поки що не прокоментував ситуацію.

США офіційно визнали уряд Делсі Родрігес єдиною легітимною владою Венесуели