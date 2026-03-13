$43.980.1150.930.10
Встреча президентов Колумбии и Венесуэлы отменена после разговора с Трампом

Киев • УНН

 • 2520 просмотра

Густаво Петро отменил переговоры с Делси Родригес после разговора с президентом США. Стороны обсуждали безопасность границ и борьбу с наркотиками.

Встреча президентов Колумбии и Венесуэлы отменена после разговора с Трампом

Запланированная встреча президента Колумбии Густаво Петро с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес была отменена за день до ее проведения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в офисе колумбийского лидера, пишет УНН.

Подробности

Переговоры должны были состояться в пятницу и стать первой личной встречей Родригес на президентском уровне после ее прихода к власти в Венесуэле. Однако решение об отмене появилось вскоре после телефонного разговора Петро с президентом США Дональдом Трампом.

Что обсуждали Петро и Трамп

По информации офиса Петро, во время разговора стороны говорили о ситуации на колумбийско-венесуэльской границе, экономике приграничных регионов, энергетике и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Трамп также пожелал колумбийскому лидеру успеха в переговорах с Родригес.

Источники сообщают, что Колумбия и Венесуэла работают над переносом встречи на другую дату, однако причины ее отмены официально не объясняют. Правительство Венесуэлы пока не прокомментировало ситуацию.

США официально признали правительство Делси Родригес единственной легитимной властью Венесуэлы12.03.26, 04:14 • 4892 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Густаво Петро
Колумбия
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп