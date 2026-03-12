США официально признали правительство Делси Родригес единственной легитимной властью Венесуэлы

Правительство Соединенных Штатов сделало очередной шаг к полной легитимизации власти исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в рамках судебных процессов на территории США. Федеральный прокурор Манхэттена Джей Клейтон подал в суд "заявление о заинтересованности", в котором официально подтвердил позицию Вашингтона относительно признания кабинета Родригес единственным законным представителем южноамериканского государства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Подача соответствующего документа стала прямым ответом на запрос федерального суда относительно уточнения статуса венесуэльского руководства после отстранения от власти Николаса Мадуро американскими войсками. Государственным департаментом США было предоставлено официальное письмо, в котором объясняется необходимость признания администрации Родригес для обеспечения правопреемства и защиты национальных интересов в судебных спорах. В настоящее время Николас Мадуро находится под следствием по обвинениям в незаконном обороте наркотиков, тогда как оппозиционные структуры, представлявшие интересы страны с 2019 года, теряют свои полномочия в юридическом поле США.

Правительство Соединенных Штатов признает Делси Родригес исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Это уточнение представлено в свете недавних шагов Вашингтона по официальному признанию нового правительства Венесуэлы и его полномочий в судебных разрешениях споров относительно активов страны – говорится в заявлении прокурора Джея Клейтона.

Аргументация Государственного департамента США

Старший сотрудник Бюро по делам Западного полушария Государственного департамента Майкл Козак подробно изложил причины такого изменения курса в своем обращении от 10 марта.

По его словам, стабильность финансовых обязательств Венесуэлы перед международными кредиторами и жертвами вооруженного конфликта требует четкого определения субъекта властных полномочий.

Новая дипломатическая линия Белого дома под руководством Дональда Трампа направлена на быструю интеграцию правительства Родригес в международные правовые механизмы для разрешения многолетних имущественных претензий, накопленных за время правления Уго Чавеса и Николаса Мадуро.

