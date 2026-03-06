$43.720.26
23:07 • 4848 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 15264 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 21396 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 47977 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 85563 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 48303 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 43282 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 69525 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26195 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49842 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
США и Венесуэла официально восстанавливают дипломатические отношения после отстранения Мадуро

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Государственный департамент США объявил о возобновлении дипломатических связей с Венесуэлой после отстранения Мадуро. Стороны сосредоточатся на политическом примирении и обеспечении стабильного перехода к демократически избранному правительству.

США и Венесуэла официально восстанавливают дипломатические отношения после отстранения Мадуро

Государственный департамент США объявил о достижении договоренности о полном восстановлении дипломатических связей с Венесуэлой, что фактически завершает многолетний период политической изоляции Каракаса. Стороны планируют сосредоточиться на политическом примирении внутри страны и обеспечении стабильного перехода к демократически избранному правительству под наблюдением международного сообщества. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новое руководство Венесуэлы демонстрирует готовность к радикальным экономическим реформам в партнерстве с администрацией Дональда Трампа. Во время визита американской делегации во главе с министром внутренних дел Дугом Бургумом стороны обсудили механизмы привлечения инвестиций в добывающую отрасль.

США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти28.02.26, 02:55 • 22832 просмотра

Делси Родригес заверила союзников в намерении действовать максимально оперативно, чтобы открыть доступ к колоссальным минеральным богатствам страны, которые годами находились под санкционным давлением.

Этот шаг будет способствовать нашим общим усилиям по обеспечению стабильности, поддержке экономического восстановления и продвижению политического примирения в Венесуэле

– говорится в заявлении Государственного департамента США.

Исторический контекст и изменение политического вектора

Возобновление работы посольств станет завершением дипломатического кризиса, продолжавшегося с 2019 года, когда Вашингтон признал режим Мадуро нелегитимным. Возвращение американских дипломатов в Каракас сигнализирует об уверенности Белого дома в необратимости политических изменений в латиноамериканской стране.

Основным приоритетом на ближайшие месяцы определено создание условий для проведения прозрачных выборов, что позволит Венесуэле окончательно вернуться в мировую экономическую систему как надежному поставщику сырья.

Администрация Трампа готовит судебное дело против и.о. президента Венесуэлы Родригес04.03.26, 12:23 • 6462 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Дипломатка
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты