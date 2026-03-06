США и Венесуэла официально восстанавливают дипломатические отношения после отстранения Мадуро
Государственный департамент США объявил о возобновлении дипломатических связей с Венесуэлой после отстранения Мадуро. Стороны сосредоточатся на политическом примирении и обеспечении стабильного перехода к демократически избранному правительству.
Государственный департамент США объявил о достижении договоренности о полном восстановлении дипломатических связей с Венесуэлой, что фактически завершает многолетний период политической изоляции Каракаса. Стороны планируют сосредоточиться на политическом примирении внутри страны и обеспечении стабильного перехода к демократически избранному правительству под наблюдением международного сообщества. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Новое руководство Венесуэлы демонстрирует готовность к радикальным экономическим реформам в партнерстве с администрацией Дональда Трампа. Во время визита американской делегации во главе с министром внутренних дел Дугом Бургумом стороны обсудили механизмы привлечения инвестиций в добывающую отрасль.
Делси Родригес заверила союзников в намерении действовать максимально оперативно, чтобы открыть доступ к колоссальным минеральным богатствам страны, которые годами находились под санкционным давлением.
Исторический контекст и изменение политического вектора
Возобновление работы посольств станет завершением дипломатического кризиса, продолжавшегося с 2019 года, когда Вашингтон признал режим Мадуро нелегитимным. Возвращение американских дипломатов в Каракас сигнализирует об уверенности Белого дома в необратимости политических изменений в латиноамериканской стране.
Основным приоритетом на ближайшие месяцы определено создание условий для проведения прозрачных выборов, что позволит Венесуэле окончательно вернуться в мировую экономическую систему как надежному поставщику сырья.
