США та Венесуела офіційно відновлюють дипломатичні відносини після усунення Мадуро
Київ • УНН
Державний департамент США оголосив про відновлення дипломатичних зв'язків з Венесуелою після усунення Мадуро. Сторони зосередяться на політичному примиренні та забезпеченні стабільного переходу до демократично обраного уряду.
Державний департамент США оголосив про досягнення домовленості щодо повного відновлення дипломатичних зв'язків із Венесуелою, що фактично завершує багаторічний період політичної ізоляції Каракаса. Сторони планують зосередитися на політичному примиренні всередині країни та забезпеченні стабільного переходу до демократично обраного уряду під наглядом міжнародної спільноти. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Нове керівництво Венесуели демонструє готовність до радикальних економічних реформ у партнерстві з адміністрацією Дональда Трампа. Під час візиту американської делегації на чолі з міністром внутрішніх справ Дугом Бургумом сторони обговорили механізми залучення інвестицій у видобувну галузь.
Делсі Родрігес запевнила союзників у намірі діяти максимально оперативно, щоб відкрити доступ до колосальних мінеральних багатств країни, які роками перебували під санкційним тиском.
Цей крок сприятиме нашим спільним зусиллям щодо забезпечення стабільності, підтримки економічного відновлення та просування політичного примирення у Венесуелі
Історичний контекст та зміна політичного вектору
Відновлення роботи посольств стане завершенням дипломатичної кризи, що тривала з 2019 року, коли Вашингтон визнав режим Мадуро нелегітимним. Повернення американських дипломатів до Каракаса сигналізує про впевненість Білого дому в незворотності політичних змін у латиноамериканській країні.
Основним пріоритетом на найближчі місяці визначено створення умов для проведення прозорих виборів, що дозволить Венесуелі остаточно повернутися до світової економічної системи як надійному постачальнику сировини.
