Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 15306 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 21435 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 48036 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 85649 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 48329 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 43299 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 69544 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26200 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49846 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
США та Венесуела офіційно відновлюють дипломатичні відносини після усунення Мадуро

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Державний департамент США оголосив про відновлення дипломатичних зв'язків з Венесуелою після усунення Мадуро. Сторони зосередяться на політичному примиренні та забезпеченні стабільного переходу до демократично обраного уряду.

Державний департамент США оголосив про досягнення домовленості щодо повного відновлення дипломатичних зв'язків із Венесуелою, що фактично завершує багаторічний період політичної ізоляції Каракаса. Сторони планують зосередитися на політичному примиренні всередині країни та забезпеченні стабільного переходу до демократично обраного уряду під наглядом міжнародної спільноти. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нове керівництво Венесуели демонструє готовність до радикальних економічних реформ у партнерстві з адміністрацією Дональда Трампа. Під час візиту американської делегації на чолі з міністром внутрішніх справ Дугом Бургумом сторони обговорили механізми залучення інвестицій у видобувну галузь.

США розпочали процес конфіскації танкера Skipper та майже 2 млн барелів венесуельської нафти28.02.26, 02:55 • 22832 перегляди

Делсі Родрігес запевнила союзників у намірі діяти максимально оперативно, щоб відкрити доступ до колосальних мінеральних багатств країни, які роками перебували під санкційним тиском.

Цей крок сприятиме нашим спільним зусиллям щодо забезпечення стабільності, підтримки економічного відновлення та просування політичного примирення у Венесуелі

– йдеться у заяві Державного департаменту США.

Історичний контекст та зміна політичного вектору

Відновлення роботи посольств стане завершенням дипломатичної кризи, що тривала з 2019 року, коли Вашингтон визнав режим Мадуро нелегітимним. Повернення американських дипломатів до Каракаса сигналізує про впевненість Білого дому в незворотності політичних змін у латиноамериканській країні.

Основним пріоритетом на найближчі місяці визначено створення умов для проведення прозорих виборів, що дозволить Венесуелі остаточно повернутися до світової економічної системи як надійному постачальнику сировини.

Адміністрація Трампа готує судову справу проти в.о. президента Венесуели Родрігес04.03.26, 12:23 • 6462 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Санкції
Дипломатка
Державний департамент США
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки