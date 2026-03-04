Адміністрація Трампа готує судову справу проти в.о. президента Венесуели Родрігес

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує судову справу проти тимчасового президента Венесуели Делсі Родрігес - їй інкримінують можливі звинувачення в корупції та відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Федеральні прокурори США повідомили Родрігес, що їй загрожує судове переслідування, якщо вона не продовжить виконувати вимоги Трампа після усунення від влади колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Нагадаємо, що на початку січня його, разом з дружиною Сілією Флорес, вивезли в США.

Прокуратура США в Маямі готує проект звинувачень, повідомили джерела, додавши, що документ розроблявся впродовж останніх двох місяців.

Водночас Міністерство юстиції і Державний департамент США, а також у Білому Домі відмовились від коментарів, хоча публічно Дональд Трамп висловив похвалу Делсі Родрігес за співпрацю з США і назвав Венесуелу "новим другом і партнером" у своїй щорічній промові про стан справ у країні.

Додатково

Президент США Дональд Трамп розпорядився негайно відкрити повітряний простір над Венесуелою для комерційних рейсів після розмови з в.о. президента Делсі Родрігес.

Нагадаємо

Захист Ніколаса Мадуро просить суд Нью-Йорка зняти звинувачення через неможливість оплатити юридичні послуги. Водночас Міністерство фінансів США блокує кошти, які Венесуела готова надати для захисту.