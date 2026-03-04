Адміністрація Трампа готує судову справу проти в.о. президента Венесуели Родрігес

$43.450.22
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 31184 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 60690 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 51006 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 56646 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 54963 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 31735 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 27540 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25502 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35392 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції4 березня, 00:46 • 18642 перегляди
Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка4 березня, 01:22 • 17459 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW4 березня, 02:34 • 22641 перегляди
Угоди щодо України без участі європейців не буде - Мерц після зустрічі з Трампом4 березня, 03:01 • 11100 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 8340 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 60498 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 82731 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 81180 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 135035 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 95992 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Садовий
Олег Синєгубов
Руслан Кравченко
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Дубай
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 22359 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 30552 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 34975 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 43338 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 49727 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
«Калібр» (сімейство ракет)

Адміністрація Трампа готує судову справу проти в.о. президента Венесуели Родрігес

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Федеральні прокурори США повідомили тимчасовому президенту Венесуели Делсі Родрігес про можливі звинувачення в корупції та відмиванні грошей, якщо вона не продовжить виконувати вимоги Трампа. Проект звинувачень розроблявся протягом останніх двох місяців.

Адміністрація Трампа готує судову справу проти в.о. президента Венесуели Родрігес

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує судову справу проти тимчасового президента Венесуели Делсі Родрігес - їй інкримінують можливі звинувачення в корупції та відмиванні грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Федеральні прокурори США повідомили Родрігес, що їй загрожує судове переслідування, якщо вона не продовжить виконувати вимоги Трампа після усунення від влади колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Нагадаємо, що на початку січня його, разом з дружиною Сілією Флорес, вивезли в США.

Прокуратура США в Маямі готує проект звинувачень, повідомили джерела, додавши, що документ розроблявся впродовж останніх двох місяців.

Водночас Міністерство юстиції і Державний департамент США, а також у Білому Домі відмовились від коментарів, хоча публічно Дональд Трамп висловив похвалу Делсі Родрігес за співпрацю з США і назвав Венесуелу "новим другом і партнером" у своїй щорічній промові про стан справ у країні.

Додатково

Президент США Дональд Трамп розпорядився негайно відкрити повітряний простір над Венесуелою для комерційних рейсів після розмови з в.о. президента Делсі Родрігес.

Нагадаємо

Захист Ніколаса Мадуро просить суд Нью-Йорка зняти звинувачення через неможливість оплатити юридичні послуги. Водночас Міністерство фінансів США блокує кошти, які Венесуела готова надати для захисту.

Євген Устименко

Санкції
Дипломатка
Міністерство юстиції США
Міністерство фінансів США
Державний департамент США
Білий дім
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп