Администрация Трампа готовит судебное дело против и.о. президента Венесуэлы Родригес

Киев • УНН

 • 2088 просмотра

Федеральные прокуроры США сообщили временному президенту Венесуэлы Делси Родригес о возможных обвинениях в коррупции и отмывании денег, если она не продолжит выполнять требования Трампа. Проект обвинений разрабатывался в течение последних двух месяцев.

Администрация Трампа готовит судебное дело против и.о. президента Венесуэлы Родригес

Администрация президента США Дональда Трампа готовит судебное дело против временного президента Венесуэлы Делси Родригес - ей инкриминируют возможные обвинения в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Федеральные прокуроры США сообщили Родригес, что ей грозит судебное преследование, если она не продолжит выполнять требования Трампа после отстранения от власти бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Напомним, что в начале января его, вместе с женой Силией Флорес, вывезли в США.

Прокуратура США в Майами готовит проект обвинений, сообщили источники, добавив, что документ разрабатывался в течение последних двух месяцев.

В то же время Министерство юстиции и Государственный департамент США, а также в Белом Доме отказались от комментариев, хотя публично Дональд Трамп выразил похвалу Делси Родригес за сотрудничество с США и назвал Венесуэлу "новым другом и партнером" в своей ежегодной речи о состоянии дел в стране.

Дополнительно

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно открыть воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческих рейсов после разговора с и.о. президента Делси Родригес.

Напомним

Защита Николаса Мадуро просит суд Нью-Йорка снять обвинения из-за невозможности оплатить юридические услуги. В то же время Министерство финансов США блокирует средства, которые Венесуэла готова предоставить для защиты.

Евгений Устименко

