Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть

Фото: www.instagram.com/parishilton

Знаменитая 45-летняя американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон снова оказалась в центре внимания благодаря своей очередной фотосессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram селебритис.

Детали

В своем фотоблоге знаменитость распространила фоторяд из соблазнительных снимков. Соответствующие кадры были сделаны в ванной комнате с ярким розовым декором. На них можно увидеть, как звезда позирует в ванне, при этом она окутана пышной пеной, которая едва-едва прикрывает ее тело.

Образ Хилтон дополнили гламурные детали - изящная диадема на голове и яркий чокер со стразами на шее. Легкий, нежный макияж гармонично подчеркнул ее фирменный стиль и добавил фотографиям еще больше шарма.

Напомним

Ранее мы писали о том, как Селена Гомес отдыхала в Мексике с подругами, демонстрируя фигуру в розовом купальнике. Звезду заметили на пляже и яхте в компании, в частности, Нины Добрев.