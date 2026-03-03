Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть

$43.230.13
Эксклюзив
12:11
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
06:18
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока 3 марта, 03:07
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте 06:54
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ 07:59
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление 09:14
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре 10:02
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление 09:14
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 года 2 марта, 17:58
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая 2 марта, 13:28
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex 2 марта, 11:52
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть 12:11
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир" 2 марта, 19:57
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне 2 марта, 15:14
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием 2 марта, 13:09
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты 2 марта, 12:03
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть

Киев • УНН

 • 38 просмотра

45-летняя Пэрис Хилтон опубликовала фотосессию, где позирует в ванне с пеной в розовом декоре. Ее образ дополнили диадема и чокер со стразами.

Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть
Фото: www.instagram.com/parishilton

Знаменитая 45-летняя американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон снова оказалась в центре внимания благодаря своей очередной фотосессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram селебритис.

Детали

В своем фотоблоге знаменитость распространила фоторяд из соблазнительных снимков. Соответствующие кадры были сделаны в ванной комнате с ярким розовым декором. На них можно увидеть, как звезда позирует в ванне, при этом она окутана пышной пеной, которая едва-едва прикрывает ее тело.

Образ Хилтон дополнили гламурные детали - изящная диадема на голове и яркий чокер со стразами на шее. Легкий, нежный макияж гармонично подчеркнул ее фирменный стиль и добавил фотографиям еще больше шарма.

Напомним

Ранее мы писали о том, как Селена Гомес отдыхала в Мексике с подругами, демонстрируя фигуру в розовом купальнике. Звезду заметили на пляже и яхте в компании, в частности, Нины Добрев.

Станислав Кармазин

Социальная сеть