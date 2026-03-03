Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте

$43.100.11
50.870.16
ukenru
06:18 • 1654 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 40074 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 51249 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 36636 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 36158 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 33923 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 18139 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 18160 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17259 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 39581 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
82%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти2 марта, 21:04 • 11125 просмотра
Польша и Швеция ведут переговоры с Францией о "ядерном зонтике"2 марта, 21:28 • 7466 просмотра
Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стильVideo2 марта, 22:30 • 14910 просмотра
Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну2 марта, 23:37 • 13349 просмотра
Иранский режим на протяжении многих лет является одним из главных источников международной дестабилизации - Сибига3 марта, 00:48 • 9720 просмотра
публикации
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 20108 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 40074 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 37627 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 44438 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 39581 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Фридрих Мерц
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 11368 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 18898 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 23273 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 23691 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 81264 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Израиль заявил об одновременных ударах по военным объектам иранского режима и Хезболлы в Тегеране и Бейруте. Ранее Израиль и США уничтожили иранские ракетные установки и средства ПВО.

Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте

Израиль во вторник утром заявил, что проводит "одновременные удары в Тегеране и Бейруте", о чем сообщили в Армии обороны Израиля в соцсетях, пишет УНН.

Армия обороны Израиля сейчас наносит одновременные удары в Тегеране и Бейруте. Воздушные силы Израиля начали целенаправленные удары по военным объектам иранского террористического режима и террористической организации "Хезболла"

- сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее израильские военные заявили, что нанесли удары по иранским ракетным пусковым установкам и системам ПВО, которые использовались для "поражения самолетов воздушных сил Израиля".

Израильские самолеты "будут продолжать наносить удары по попыткам вооружить ракетные пусковые установки", а также по "местам боевой стрельбы, ракетным пусковым установкам и баллистическим ракетам", заявили военные.

За несколько часов до этого Центральное командование США заявило в публикации в X, что американские войска "уничтожили объекты командования и управления Корпуса стражей Исламской революции, иранские возможности ПВО, места запуска ракет и беспилотников, а также военные аэродромы".

Тем временем Иран продолжал наносить удары по союзникам США в Персидском заливе воздушными атаками в течение ночи.

Новые удары и призывы американцев покинуть Ближний Восток - последние новости03.03.26, 08:30 • 820 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Израиль
Центральное командование США
Армия обороны Израиля
Тегеран
Иран