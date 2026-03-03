Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте

Израиль заявил об одновременных ударах по военным объектам иранского режима и Хезболлы в Тегеране и Бейруте. Ранее Израиль и США уничтожили иранские ракетные установки и средства ПВО.

Израиль во вторник утром заявил, что проводит "одновременные удары в Тегеране и Бейруте", о чем сообщили в Армии обороны Израиля в соцсетях, пишет УНН. Армия обороны Израиля сейчас наносит одновременные удары в Тегеране и Бейруте. Воздушные силы Израиля начали целенаправленные удары по военным объектам иранского террористического режима и террористической организации "Хезболла" - сообщили в ЦАХАЛ. Ранее израильские военные заявили, что нанесли удары по иранским ракетным пусковым установкам и системам ПВО, которые использовались для "поражения самолетов воздушных сил Израиля". Израильские самолеты "будут продолжать наносить удары по попыткам вооружить ракетные пусковые установки", а также по "местам боевой стрельбы, ракетным пусковым установкам и баллистическим ракетам", заявили военные. За несколько часов до этого Центральное командование США заявило в публикации в X, что американские войска "уничтожили объекты командования и управления Корпуса стражей Исламской революции, иранские возможности ПВО, места запуска ракет и беспилотников, а также военные аэродромы". Тем временем Иран продолжал наносить удары по союзникам США в Персидском заливе воздушными атаками в течение ночи. Новые удары и призывы американцев покинуть Ближний Восток - последние новости