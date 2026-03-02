Польша и Швеция ведут переговоры с Францией о "ядерном зонтике"

Польша и Швеция ведут переговоры с Францией по поводу «ядерного зонтика». Об этом сообщает УНН.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сообщил, что страна ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по программе передового ядерного сдерживания.

Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас