Польша и Швеция ведут переговоры с Францией о "ядерном зонтике"
Киев • УНН
Польша и Швеция обсуждают с Францией программу передового ядерного сдерживания для укрепления безопасности Европы. Премьер-министры Туск и Кристерссон подтвердили готовность к участию в этих переговорах.
Польша и Швеция ведут переговоры с Францией по поводу «ядерного зонтика». Об этом сообщает УНН.
Подробности
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сообщил, что страна ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по программе передового ядерного сдерживания.
Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас
В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Франция хочет начать углубленный диалог с несколькими странами НАТО, чтобы укрепить безопасность Европы с помощью национального ядерного оружия Франции.
«Швеция готова участвовать в важных переговорах вместе с другими», - отметил Кристерссон.
Напомним
Германия и Франция сформировали ядерную координационную группу для согласования вопросов сдерживания. До конца года Германия примет участие во французских ядерных учениях на конвенционном уровне.
