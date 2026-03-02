$43.100.11
Эксклюзив
16:02 • 23956 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
15:45 • 27717 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 23121 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 23662 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 24338 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 14824 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 15625 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16224 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 34391 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17268 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Польша и Швеция ведут переговоры с Францией о "ядерном зонтике"

Польша и Швеция обсуждают с Францией программу передового ядерного сдерживания для укрепления безопасности Европы. Премьер-министры Туск и Кристерссон подтвердили готовность к участию в этих переговорах.

Польша и Швеция ведут переговоры с Францией о "ядерном зонтике"

Польша и Швеция ведут переговоры с Францией по поводу «ядерного зонтика». Об этом сообщает УНН.

Подробности

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х сообщил, что страна ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по программе передового ядерного сдерживания.

Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не осмелились напасть на нас

- написал Туск.

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Франция хочет начать углубленный диалог с несколькими странами НАТО, чтобы укрепить безопасность Европы с помощью национального ядерного оружия Франции.

«Швеция готова участвовать в важных переговорах вместе с другими», - отметил Кристерссон.

Напомним

Германия и Франция сформировали ядерную координационную группу для согласования вопросов сдерживания. До конца года Германия примет участие во французских ядерных учениях на конвенционном уровне.

Вадим Хлюдзинский

