Польща та Швеція ведуть переговори з Францією щодо "ядерної парасольки"
Київ • УНН
Польща та Швеція обговорюють з Францією програму передового ядерного стримування для зміцнення безпеки Європи. Прем'єр-міністри Туск і Крістерссон підтвердили готовність до участі в цих переговорах.
Польща та Швеція ведуть переговори з Францією щодо "ядерної парасольки". Про це повідомляє УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х повідомив, що країна веде переговори з Францією та групою найближчих європейських союзників щодо програми передового ядерного стримування.
Ми озброюємося разом з нашими друзями, щоб наші вороги ніколи не наважилися напасти на нас
У свою чергу прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Франція хоче розпочати поглиблений діалог з кількома країнами НАТО, щоб зміцнити безпеку Європи за допомогою національної ядерної зброї Франції.
"Швеція готова брати участь у важливих переговорах разом з іншими", - зазначив Крістерссон.
Нагадаємо
Німеччина та Франція сформували ядерну координаційну групу для узгодження питань стримування. До кінця року Німеччина візьме участь у французьких ядерних навчаннях на конвенційному рівні.
