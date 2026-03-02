$43.100.11
Польща та Швеція ведуть переговори з Францією щодо "ядерної парасольки"

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Польща та Швеція обговорюють з Францією програму передового ядерного стримування для зміцнення безпеки Європи. Прем'єр-міністри Туск і Крістерссон підтвердили готовність до участі в цих переговорах.

Польща та Швеція ведуть переговори з Францією щодо "ядерної парасольки"

Польща та Швеція ведуть переговори з Францією щодо "ядерної парасольки". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х повідомив, що країна веде переговори з Францією та групою найближчих європейських союзників щодо програми передового ядерного стримування.

Ми озброюємося разом з нашими друзями, щоб наші вороги ніколи не наважилися напасти на нас

- написав Туск.

У свою чергу прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Франція хоче розпочати поглиблений діалог з кількома країнами НАТО, щоб зміцнити безпеку Європи за допомогою національної ядерної зброї Франції.

"Швеція готова брати участь у важливих переговорах разом з іншими", - зазначив Крістерссон.

Нагадаємо

Німеччина та Франція сформували ядерну координаційну групу для узгодження питань стримування. До кінця року Німеччина візьме участь у французьких ядерних навчаннях на конвенційному рівні.

Вадим Хлюдзинський

