Франція збільшить ядерний арсенал - Макрон

Ексклюзив
15:45 • 170 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 2710 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 7016 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 11024 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 9484 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 11461 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14304 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 24914 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 16051 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39893 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 33022 перегляди
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІVideo2 березня, 07:29 • 12721 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 21360 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 19345 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 11719 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 135022 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 140394 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 804 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 8540 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 10536 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 73630 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 71184 перегляди
Франція збільшить ядерний арсенал - Макрон

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про збільшення ядерного арсеналу країни та посилення сил стримування. Це рішення пов'язане зі зростанням ризику конфліктів, що перетинають ядерний поріг.

Франція збільшить ядерний арсенал - Макрон

Франція збільшить розмір свого ядерного арсеналу та посилить свої сили стримування, оскільки зростає ризик конфліктів у світі, що перетинають ядерний поріг, заявив у понеділок президент країни Еммануель Макрон, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Зараз ми переживаємо період геополітичних потрясінь, пов'язаних з ризиком", - сказав Макрон у промові, виголошеній з бази підводних човнів у Бретані.

Він додав, що необхідне "посилення" французької моделі стримування.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок мав представити оновлення для ядерної доктрини Франції, як повідомляли ЗМІ, виключивши можливість спільного європейського контролю та виклавши, що Париж може запропонувати союзникам, стурбованим щодо надійності американської "ядерної парасольки" за президента США Дональда Трампа.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція