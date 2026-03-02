Франція збільшить ядерний арсенал - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про збільшення ядерного арсеналу країни та посилення сил стримування. Це рішення пов'язане зі зростанням ризику конфліктів, що перетинають ядерний поріг.
Франція збільшить розмір свого ядерного арсеналу та посилить свої сили стримування, оскільки зростає ризик конфліктів у світі, що перетинають ядерний поріг, заявив у понеділок президент країни Еммануель Макрон, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
"Зараз ми переживаємо період геополітичних потрясінь, пов'язаних з ризиком", - сказав Макрон у промові, виголошеній з бази підводних човнів у Бретані.
Він додав, що необхідне "посилення" французької моделі стримування.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок мав представити оновлення для ядерної доктрини Франції, як повідомляли ЗМІ, виключивши можливість спільного європейського контролю та виклавши, що Париж може запропонувати союзникам, стурбованим щодо надійності американської "ядерної парасольки" за президента США Дональда Трампа.