Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень

1 березня, 20:23 • 25291 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 48999 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 47580 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 53609 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 63791 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 69657 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 74043 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78728 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81273 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75605 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ1 березня, 23:32 • 33623 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 35868 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters2 березня, 00:42 • 33073 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 34473 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 34017 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 111784 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 117564 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 99519 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 100806 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 100716 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іван Федоров
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Кувейт
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 59186 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 57347 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 53505 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 52095 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 64674 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Х-101
F-15 Eagle
The New York Times

Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Власницю енергорозподільчої компанії та трьох посадовців підозрюють у заволодінні 68 млн грн. Кошти вивели через фіктивну посаду радника з мільйонною зарплатою.

Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень

Власниці енергорозподільчої компанії північного регіону України та трьом її посадовцям оголошено про підозру в масштабних фінансових махінаціях. Їх підозрюють у заволодінні майже 68 млн грн. За даними слідства, кошти вивели через фіктивну посаду радника. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру бенефіціарному власнику енергорозподільчої компанії північного регіону України та трьом її посадовцям у заволодінні 68 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України). Гроші, які могли піти на посилення енергосистеми Сумської області, витрачалися на оплату "фіктивному раднику"

- йдеться у дописі

За версією слідства, власники компанії створили схему, щоб уникнути сплати дивідендів державі та вивести кошти підприємства. Один з них, на якого у 2025 році були накладені санкції РНБО, оформив себе радником голови компанії.

Умови були такими: 1 млн грн зарплати на місяць, дистанційний формат роботи, фактичне навантаження - близько 4 годин на тиждень.

Його заробітна плата перевищувала встановлений НКРЕКП максимальний рівень у 5–7 разів. У період з 2020 по 2024 рік підприємству було завдано майже 68 млн грн збитків, що підтверджено експертними дослідженнями. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів

– наголошується у дописі.

Нагадаємо

Двох працівників київського комунального закладу охорони здоров'я підозрюють у привласненні понад 1,6 млн грн державних коштів. Вони вносили неправдиві дані про надану мобільну паліативну допомогу.

Алла Кіосак

Кримінал
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Електроенергія
Сумська область
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
Рада національної безпеки і оборони України
Україна