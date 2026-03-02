Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень

Власниці енергорозподільчої компанії північного регіону України та трьом її посадовцям оголошено про підозру в масштабних фінансових махінаціях. Їх підозрюють у заволодінні майже 68 млн грн. За даними слідства, кошти вивели через фіктивну посаду радника. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру бенефіціарному власнику енергорозподільчої компанії північного регіону України та трьом її посадовцям у заволодінні 68 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України). Гроші, які могли піти на посилення енергосистеми Сумської області, витрачалися на оплату "фіктивному раднику" - йдеться у дописі

За версією слідства, власники компанії створили схему, щоб уникнути сплати дивідендів державі та вивести кошти підприємства. Один з них, на якого у 2025 році були накладені санкції РНБО, оформив себе радником голови компанії.

Умови були такими: 1 млн грн зарплати на місяць, дистанційний формат роботи, фактичне навантаження - близько 4 годин на тиждень.

Його заробітна плата перевищувала встановлений НКРЕКП максимальний рівень у 5–7 разів. У період з 2020 по 2024 рік підприємству було завдано майже 68 млн грн збитків, що підтверджено експертними дослідженнями. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів – наголошується у дописі.

Нагадаємо

Двох працівників київського комунального закладу охорони здоров'я підозрюють у привласненні понад 1,6 млн грн державних коштів. Вони вносили неправдиві дані про надану мобільну паліативну допомогу.