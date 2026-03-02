США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ

США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану, перш ніж у них закінчаться перехоплювачі для відбиття ударів у відповідь Тегерана. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназнваних нинішніх та колишніх чиновників та аналітиків, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що під час планування військових дій проти Ірану американські військові попереджали про ризик виснаження запасів боєприпасів. Тепер це стає критичним фактором для американської армії.

Точний розмір американського арсеналу перехоплювачів ППО ... засекречено. Але повторювані конфлікти з Іраном та його посередниками на Близькому Сході поглинають запаси ППО в регіоні - йдеться у статті.

Вказується, що дефіцит високоточної зброї може вплинути на готовність США до інших потенційних конфліктів, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас Ізраїль, який бере участь у бойових діях, також стикається з браком частини перехоплювачів.

"США перекинули велику кількість ракет та ракет-перехоплювачів до регіонів, зокрема від партнерів, які мають перехоплювачі. Якщо війна затягнеться і знадобиться більше ракет-перехоплювачів, Пентагону доведеться вирішити, чи отримувати доступ до запасів у Тихому океані", - цитує видання неназваного американського чиновника.

