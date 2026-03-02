$43.210.00
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 13753 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 15953 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 25481 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 41555 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 58552 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 65676 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 75395 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 77135 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 73351 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ

Київ • УНН

 • 434 перегляди

США прагнуть знищити ракетні та безпілотні сили Ірану, оскільки запаси перехоплювачів для відбиття ударів виснажуються. Дефіцит високоточної зброї може вплинути на готовність США до інших конфліктів.

США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ

США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану, перш ніж у них закінчаться перехоплювачі для відбиття ударів у відповідь Тегерана. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназнваних нинішніх та колишніх чиновників та аналітиків, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що під час планування військових дій проти Ірану американські військові попереджали про ризик виснаження запасів боєприпасів. Тепер це стає критичним фактором для американської армії.

Точний розмір американського арсеналу перехоплювачів ППО ... засекречено. Але повторювані конфлікти з Іраном та його посередниками на Близькому Сході поглинають запаси ППО в регіоні

- йдеться у статті.

Вказується, що дефіцит високоточної зброї може вплинути на готовність США до інших потенційних конфліктів, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас Ізраїль, який бере участь у бойових діях, також стикається з браком частини перехоплювачів.

"США перекинули велику кількість ракет та ракет-перехоплювачів до регіонів, зокрема від партнерів, які мають перехоплювачі. Якщо війна затягнеться і знадобиться більше ракет-перехоплювачів, Пентагону доведеться вирішити, чи отримувати доступ до запасів у Тихому океані", - цитує видання неназваного американського чиновника.

Нагадаємо

Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність співпрацювати зі США та партнерами, щоб допомогти зупинити атаки Ірану у відповідь.

Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати 4 тижні01.03.26, 23:05 • 3766 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Пентагон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Іран