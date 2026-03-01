США заявили про ураження іранського корвета класу "Джамаран", він тоне в Оманській затоці
Київ • УНН
Військові США заявили про ураження іранського корвета класу "Джамаран", який зараз тоне в Оманській затоці.
Військові США стверджують, що вразили "іранський корвет класу "Джамаран"", передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
За даними Центрального командування США, корабель нині тоне на дні Оманської затоки біля пірсу в Чах-Бахарі.
Як сказав президент, військовослужбовці іранських збройних сил, Корпуси вартових ісламської революції та поліції мають "скласти зброю". Залишити корабель
Додамо
Раніше у Центральному командуванні США заявили про загибель трьох військовослужбовців у бою, ще п'ятеро отримали поранення у рамках операції в Ірані.