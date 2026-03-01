$43.210.00
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 25218 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 46060 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 55909 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 68335 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 71667 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 70408 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 52364 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53191 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 55624 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
США заявили про ураження іранського корвета класу "Джамаран", він тоне в Оманській затоці

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Військові США заявили про ураження іранського корвета класу "Джамаран", який зараз тоне в Оманській затоці.

США заявили про ураження іранського корвета класу "Джамаран", він тоне в Оманській затоці

Військові США стверджують, що вразили "іранський корвет класу "Джамаран"", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За даними Центрального командування США, корабель нині тоне на дні Оманської затоки біля пірсу в Чах-Бахарі.

Як сказав президент, військовослужбовці іранських збройних сил, Корпуси вартових ісламської революції та поліції мають "скласти зброю". Залишити корабель 

- повідомили у Центральному командуванні США.

Додамо

Раніше у Центральному командуванні США заявили про загибель трьох військовослужбовців у бою, ще п'ятеро отримали поранення у рамках операції в Ірані.

Антоніна Туманова

