Масуд Пезешкіян

Аятолла Алі Хаменеї наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності. Тегеран не хоче прямих переговорів щодо ядерної програми, але готовий до діалогу за посередництва Оману.
Аятола Алі Хаменеї заявив, що США отримають потужну відсіч, якщо здійснять погрози Трампа. Іран відповів на лист США, але не буде
вести прямі переговори з Вашингтоном.
Президент США заявив, що Іран зіткнеться з безпрецедентними бомбардуваннями, якщо не укладе угоду щодо ядерної зброї. Іран готовий
до переговорів, але через посередників.