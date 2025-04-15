Масуд Пезешкіян

Верховний лідер Ірану відкинув погрозу Трампа, але обіцяє удар у відповідь у разі бомбардування

Аятола Алі Хаменеї заявив, що США отримають потужну відсіч, якщо здійснять погрози Трампа. Іран відповів на лист США, але не буде вести прямі переговори з Вашингтоном.