Іран захотів приєднатися до СНД у новому форматі

Президент Ірану Масуд Пезешкіан запропонував створити новий формат співпраці зі Співдружністю Незалежних Держав під назвою "СНД+1", який передбачатиме участь Тегерана. Відповідну ініціативу він озвучив під час саміту глав держав СНД у Туркменістані, повідомляє The Moscow Times із посиланням на іранське агентство Fars, пише УНН.

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Пезешкіан став першим президентом Ірану, який відвідав такий саміт як спеціальний гість. За його словами, новий формат має стати ефективним механізмом політичного діалогу та економічного співробітництва між країнами.

Регіональна дипломатія не повинна обмежуватися зустрічами, а має допомагати врегульовувати кризи, підтримувати контакти, запобігати ескалації конфліктів і розвивати практичну співпрацю – заявив іранський президент.

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Окрему увагу Пезешкіан приділив енергетичному співробітництву. Він запропонував створити регіональну мережу виробництва, транспортування та обміну енергоресурсами, яка об'єднає постачання нафти, газу, електроенергії та розвиток відновлюваної енергетики.

Іранський лідер також закликав держави використовувати переваги географічного розташування для поглиблення економічних зв'язків і спільного розвитку інфраструктури.

Водночас ініціатива "СНД+1" наразі не передбачає повноцінного членства Ірану в організації. Йдеться про створення окремого механізму партнерства між Тегераном та країнами Співдружності, яку заснували у 1991 році після розпаду СРСР.

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