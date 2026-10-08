США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів до конгресу у листопаді - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів 3 листопада. Він також повідомив про переговори з Тегераном.
Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів до конгресу у листопаді. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі, передає УНН.
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Президент США також заявив, що Вашингтон "веде продуктивні переговори" з Тегераном, наголосивши, що Іран не матиме ядерної зброї.
"Ми ведемо продуктивні переговори з Ісламською Республікою Іран. Я хочу гранично ясно заявити всім, що, хоча Іран перебуває у дуже важкому становищі, як в економічному, так і у військовому відношенні, і хоча блокада залишиться в повній силі і буде повністю дотримуватися, при цьому через Ормузьку протоку проходить рекордна кількість нафти — тільки минулої ночі 22 млн. барелів не надійшло. Іран у будь-який час до проміжних виборів, які відбудуться у Сполучених Штатах 3 листопада. У Ірану не буде ядерної зброї!" - написав президент США.
Помічники Трампа провели таємну зустріч щодо Ірану і не тільки - Axios03.10.26, 10:00 • 9853 перегляди