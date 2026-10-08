США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів до конгресу у листопаді - Трамп

Зустріч української команди із Кушнером і Віткоффом - хто представить Київ та чи приєднаються європейці

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Окупанти атакували дроном будівлю Запорізької облради, влучили у герб

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