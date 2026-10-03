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Помічники Трампа провели таємну зустріч щодо Ірану і не тільки - Axios

Київ • УНН

 • 1470 перегляди

Радники Трампа провели закриту нараду щодо Ірану та хуситів у Ємені. Президент розглядає нові удари й вимагає угоди від Тегерана.

Помічники Трампа провели таємну зустріч щодо Ірану і не тільки - Axios


Багатогодинна нарада високопоставлених членів кабінету президента США Дональда Трампа відбулася 2 жовтня в Кемп-Девіді На ній обговорювалися подальші кроки у війні з Іраном та конфлікті між Саудівською Аравією та хуситами в Ємені. Про це повідомили Axios три американські чиновники, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа не оголошувала проведення цієї вкрай незвичайної зустрічі. Востаннє подібна зустріч відбулася у червні 2025 року, лише за кілька днів до початку війни Ізраїлю проти Ірану.

За словами чиновників, нарада проходила під головуванням віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Серед інших учасників були держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф, директор ЦРУ Джон Раткліфф та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

"Було ухвалено рішення або, принаймні, проведено докладні обговорення", — сказав один із чиновників, маючи на увазі кризу на Близькому Сході.

Білий дім відмовився від коментарів.

На тлі того, як переговори зайшли в глухий кут, президент Трамп розглядає можливість відновлення масштабних бойових дій щодо Ірану.

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"Тепер мені потрібно ухвалити рішення: або Іран підпише угоду, або він більше не існуватиме", - заявив він у четвер.

У той же час, Трампа просять приєднатися до запланованого Саудівською Аравією наступу проти хуситів у Ємені.

Саудівці закликають президента США, як повідомляється, завдати авіаударів по хуситах. Трамп схиляється до цього, але американські чиновники кажуть, що він може змінити свою думку.

У п'ятницю вдень, коли його радники перебували в Кемп-Девіді, журналісти запитали Трампа про його подальші кроки щодо Ірану.

"Якби я вам сказав, це стало б головною новиною", - відповів він. "Але ви побачите. Все йде дуже добре. В Ірану справи йдуть не дуже добре", - зазначив Трамп.

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Юлія Шрамко

Світ
Стів Віткофф
Джон Реткліфф (політик)
Піт Гегсет
Марко Рубіо
Ізраїль
Джей Ді Венс
Білий дім
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
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Ємен