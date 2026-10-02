США перекидають на Близький Схід додатково до 10 тисяч військових і третій авіаносець - WSJ

Пентагон відправляє на Близький Схід третю ударну авіаносну групу та додаткові кораблі Корпусу морської піхоти. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

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Зазначається, що таким чином присутність США у регіоні сягне до 10 тисяч військовослужбовців, "оскільки президент Трамп розглядає можливість відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів".

За словами офіційних осіб, кораблі, винищувачі, морські піхотинці та моряки прибудуть до регіону до кінця листопада. Як Трамп нещодавно повідомив помічникам, він очікує відновлення бомбардувань Ірану того ж місяця - йдеться у статті.

Вказується, що авіаносець USS Theodore Roosevelt залишив Сан-Дієго 27 вересня і прямує на тривале розгортання, яке, як очікується, пройде у зоні відповідальності Центрального командування США. Паралельно з авіаносною групою США перекидають у регіон амфібійну групу Makin Island.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив 30 вересня, що США скоро повинні будуть вирішити, чи "підривати" Іран, чи укласти угоду з Тегераном, попередивши, що протистояння скоро закінчиться.

Рубіо наказав іранській делегації негайно залишити США після провалу переговорів - Axios