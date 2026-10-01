Рубіо наказав іранській делегації негайно залишити США після провалу переговорів - Axios
Київ • УНН
США вимагали від іранської делегації негайно залишити Нью-Йорк після безрезультатних переговорів. Серед делегатів був міністр Аббас Арагчі.
Державний секретар США Марко Рубіо в понеділок зажадав, щоб іранська делегація при Організації Об’єднаних Націй негайно залишила країну після того, як переговори зайшли в глухий кут, повідомили американський посадовець і друге джерело, обізнане із ситуацією. Про це повідомляє Axios, посилаючись на американського посадовця і ще одне джерело, обізнане із ситуацією, пише УНН.
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За даними джерел, серед представників Ірану, яких попросили залишити Нью-Йорк, був міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.
Посередники з Катару намагалися допомогти США та Ірану досягти дипломатичного прориву, однак значного прогресу не було, оскільки жодна зі сторін не погоджувалася поступатися своїми позиціями, наголосили у виданні.
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У Білому домі вранці в понеділок ще сподівалися, що протягом дня переговори з Іраном можуть зрушити з місця. Однак уже надвечір стало очевидно, що сторони не змогли досягти прогресу, а переговори зайшли в глухий кут, зазначили в Axios.
Після цього ввечері американська місія при ООН повідомила іранській стороні, що делегація має негайно залишити Нью-Йорк. Через кілька годин Арагчі та інші представники Ірану вирушили до аеропорту й сіли на літак до Дохи о 01:20 ночі у вівторок, 29 вересня.
Водночас друге джерело підтвердило, що США вимагали від іранської делегації залишити країну, але зазначило, що Арагчі й без того планував повернутися до Тегерана в понеділок увечері.
Глухий кут у переговорах США та Ірану підвищує ймовірність відновлення бойових дій - Axios30.09.26, 08:30 • 4566 переглядiв