Глухий кут у переговорах США та Ірану підвищує ймовірність відновлення бойових дій - Axios

$44.820.0350.970.16
ukenru
02:27 • 20913 перегляди
Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ
01:26 • 24275 перегляди
Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі
00:27 • 19125 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням
29 вересня, 22:52 • 20200 перегляди
Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль
29 вересня, 21:23 • 21169 перегляди
Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина
29 вересня, 17:59 • 34337 перегляди
У Києві після атак по дата-центрах можливі збої в оплаті проїзду - як розрахуватись
29 вересня, 17:28 • 33546 перегляди
Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"Photo
29 вересня, 16:13 • 47956 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми
Ексклюзив
29 вересня, 15:26 • 27738 перегляди
Якої погоди чекати українцям на початку жовтня - синоптики дали прогноз
29 вересня, 14:54 • 23379 перегляди
"Просто кончені виродки" - Зеленський заявив, що ворог скинув на центр Сум чотири КАБи, є загибліPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.4м/с
78%
764мм
Популярнi новини
Токаєв назвав путіна "найбільш прийнятною політичною фігурою" на посту керівника росії для Європи та світу29 вересня, 20:10 • 12530 перегляди
Середня зарплата в Україні у серпні зменшилася на 1,1% - ДержстатPhoto29 вересня, 21:54 • 5682 перегляди
путін приховує від росіян реальний стан економіки рф - ЦПД29 вересня, 23:23 • 7028 перегляди
Парламент Словаччини звільнив міністра, коаліція Фіцо під загрозою29 вересня, 23:56 • 11246 перегляди
50 країн і чотири організації пообіцяли сприяти поверненню додому депортованих українських дітей00:55 • 8844 перегляди
Публікації
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв29 вересня, 16:32 • 40833 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми29 вересня, 16:13 • 47958 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo29 вересня, 14:38 • 37779 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto29 вересня, 12:47 • 45942 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія29 вересня, 12:41 • 38440 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сергій Марченко
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 26033 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 33195 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 36690 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 44379 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 46023 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
FIFA (серія відеоігор)
IPad Pro
Соціальна мережа

Глухий кут у переговорах США та Ірану підвищує ймовірність відновлення бойових дій - Axios

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Катарська ініціатива не наблизила США та Іран до компромісу. Сторони дедалі більше допускають відновлення військового конфлікту.

Глухий кут у переговорах США та Ірану підвищує ймовірність відновлення бойових дій - Axios

Зусилля катарських посередників цього тижня щодо досягнення дипломатичного прориву між США та Іраном не призвели до значного прогресу. Жодна зі сторін не бажає поступатися. Про це з посиланням на три джерела, знайомі з переговорами, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Глухий кут, як вказано, зміцнює переконання обох сторін у тому, що відновлення військового конфлікту стає все більш імовірним. Американські чиновники вважають, що президент США Дональд Трамп може наказати повернутися до великих бойових операцій після проміжних виборів.

Трамп розглядає відновлення бомбардування Ірану - WSJ26.09.26, 09:17 • 5565 переглядiв

Катарські чиновники продовжуватимуть спроби, але дедалі більше розчаровуються в обох сторонах, повідомили два джерела.

Катарський посередник Алі аль-Таваді провів зустріч у понеділок, 28 вересня, з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та його командою в Нью-Йорку, яка тривала кілька годин.

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що вони обговорювали двосторінкову компромісну пропозицію Катару.

За даними двох інших джерел, катарський план був спрямований на задоволення як вимоги Ірану щодо зняття військово-морської блокади США, так і вимоги США щодо іранських ядерних поступок.

У понеділок увечері аль-Таваді провів переговори у Вашингтоні з посланцем Трампа Джаредом Кушнером та іншими американськими чиновниками. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також був присутній на невеликій частині зустрічі.

Білий дім відмовився від коментарів.

У понеділок, як вказано, Білий дім сподівався на прогрес.

Американські чиновники повідомили, що переговори були "позитивними та конструктивними", і що Іран "зазначив, що вони гнучкі щодо ядерних питань".

Чиновники навіть заявили, що Трамп готовий послабити санкції проти Ірану та повернути заморожені кошти в обмін на конкретні кроки щодо скорочення його ядерної програми.

Але через кілька годин, коли катарські чиновники все ще були в Білому домі, Трамп опублікував на Truth Social, що він нічого не запропонував Ірану.

Трамп заперечив пропозицію Ірану послабити санкції за ядерні кроки - Reuters29.09.26, 18:09 • 4786 переглядiв

Одне з джерел повідомило, що в понеділок на переговорах не було суттєвого зрушення.

"Усе зайшло в глухий кут. Іранці просять те, що США не можуть прийняти, і США вважають, що перемагають, тому немає потреби в компромісі", – сказало джерело.

Інші регіональні посередники, включаючи Пакистан та Єгипет, закликали Іран погодитися на ядерні поступки. Але іранці заявили, що розглядатимуть це питання лише після того, як США погодяться повернутися до червневого меморандуму про взаєморозуміння, повідомило інше джерело, обізнане з ситуацією.

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив у вівторок, 29 вересня, що Іран передав свої умови США, але, за даними іранської преси, "Трамп не здатний прийняти рішення".

"Трамп потрапив у трясовину, у якій він не може ні вести переговори, ні воювати", — сказав Резаї.

"У них справи йдуть дуже погано. Я не знаю, чи готові вони вже здатися. Вони здадуться. Це для того, щоб запобігти появі ядерної зброї. Іран не матиме ядерної зброї", — сказав Трамп журналістам у вівторок.

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Санкції
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Катар
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Пакистан
Іран