Глухий кут у переговорах США та Ірану підвищує ймовірність відновлення бойових дій - Axios

Зусилля катарських посередників цього тижня щодо досягнення дипломатичного прориву між США та Іраном не призвели до значного прогресу. Жодна зі сторін не бажає поступатися. Про це з посиланням на три джерела, знайомі з переговорами, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Глухий кут, як вказано, зміцнює переконання обох сторін у тому, що відновлення військового конфлікту стає все більш імовірним. Американські чиновники вважають, що президент США Дональд Трамп може наказати повернутися до великих бойових операцій після проміжних виборів.

Трамп розглядає відновлення бомбардування Ірану - WSJ

Катарські чиновники продовжуватимуть спроби, але дедалі більше розчаровуються в обох сторонах, повідомили два джерела.

Катарський посередник Алі аль-Таваді провів зустріч у понеділок, 28 вересня, з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та його командою в Нью-Йорку, яка тривала кілька годин.

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що вони обговорювали двосторінкову компромісну пропозицію Катару.

За даними двох інших джерел, катарський план був спрямований на задоволення як вимоги Ірану щодо зняття військово-морської блокади США, так і вимоги США щодо іранських ядерних поступок.

У понеділок увечері аль-Таваді провів переговори у Вашингтоні з посланцем Трампа Джаредом Кушнером та іншими американськими чиновниками. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також був присутній на невеликій частині зустрічі.

Білий дім відмовився від коментарів.

У понеділок, як вказано, Білий дім сподівався на прогрес.

Американські чиновники повідомили, що переговори були "позитивними та конструктивними", і що Іран "зазначив, що вони гнучкі щодо ядерних питань".

Чиновники навіть заявили, що Трамп готовий послабити санкції проти Ірану та повернути заморожені кошти в обмін на конкретні кроки щодо скорочення його ядерної програми.

Але через кілька годин, коли катарські чиновники все ще були в Білому домі, Трамп опублікував на Truth Social, що він нічого не запропонував Ірану.

Трамп заперечив пропозицію Ірану послабити санкції за ядерні кроки - Reuters

Одне з джерел повідомило, що в понеділок на переговорах не було суттєвого зрушення.

"Усе зайшло в глухий кут. Іранці просять те, що США не можуть прийняти, і США вважають, що перемагають, тому немає потреби в компромісі", – сказало джерело.

Інші регіональні посередники, включаючи Пакистан та Єгипет, закликали Іран погодитися на ядерні поступки. Але іранці заявили, що розглядатимуть це питання лише після того, як США погодяться повернутися до червневого меморандуму про взаєморозуміння, повідомило інше джерело, обізнане з ситуацією.

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив у вівторок, 29 вересня, що Іран передав свої умови США, але, за даними іранської преси, "Трамп не здатний прийняти рішення".

"Трамп потрапив у трясовину, у якій він не може ні вести переговори, ні воювати", — сказав Резаї.

"У них справи йдуть дуже погано. Я не знаю, чи готові вони вже здатися. Вони здадуться. Це для того, щоб запобігти появі ядерної зброї. Іран не матиме ядерної зброї", — сказав Трамп журналістам у вівторок.