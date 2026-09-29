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Трамп заперечив пропозицію Ірану послабити санкції за ядерні кроки - Reuters

Київ • УНН

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Трамп заявив, що не пропонував Ірану послаблення санкцій. Тегеран готовий до діалогу без залякування, а відкриття Ормузу пов’язує з умовами.

Трамп заперечив пропозицію Ірану послабити санкції за ядерні кроки - Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що не пропонував Ірану послаблення санкцій або розморожування коштів в обмін на кроки щодо його ядерної програми. Водночас офіційний Тегеран заявив, що й надалі готовий до діалогу, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У дописі Truth Social у понеділок Трамп назвав ці повідомлення неправдивими та сказав, що нічого не пропонував Ірану.

Тим часом президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран готовий обговорювати ядерну програму та інші питання, але не погодиться на залякування або примус. За його словами, Іран не прагне війни, а захищатиметься від тиску, погроз і нападів.

Також міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що будь-які кроки щодо відкриття Ормузької протоки залежать від виконання умов Тегерана.

Нагадаємо

Американські війська мають залишити свої останні бази в Іраку до середи. Іран та його союзники, які нині мають значний вплив у країні, де за понад два десятиліття війни загинули 4500 американців, сприймають цей вихід як перемогу.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Масуд Пезешкіян
Reuters
Ірак
Дональд Трамп
Іран