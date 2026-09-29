США виводять війська з Іраку після двох десятиліть, Іран може посилити вплив у регіоні

Американські війська мають залишити свої останні бази в Іраку до середи. Іран та його союзники, які нині мають значний вплив у країні, де за понад два десятиліття війни загинули 4500 американців, сприймають цей вихід як перемогу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Іракські експерти з питань безпеки заявляють, що виведення військ - про яке домовилися у 2024 році за президента Джо Байдена і яке реалізує адміністрація Дональда Трампа навіть під час війни з Іраном - може дати Тегерану та його впливовим союзникам більше свободи дій, а також дозволити іншим противникам США, зокрема "Ісламській державі", відновити свої позиції.

Іран стратегічно виграє від виходу коаліції, оскільки це усуває військову присутність, яка протягом багатьох років стримувала вплив Тегерана в Іраку - сказав Джасім аль-Бахадлі, іракський аналітик з питань безпеки, який спеціалізується на вивченні озброєних шиїтських угруповань, пов’язаних з Іраном.

Він прогнозує, що проіранські угруповання не лише представлятимуть вихід американців як перемогу свого руху, а й "намагатимуться перетворити цей імпульс на більший вплив на ухвалення рішень у сфері безпеки та політики".

Хоча остаточний вихід американських військ загалом користується популярністю серед іракців, ті, хто стурбований силою підтримуваних Іраном угруповань, побоюються, що виведення відбувається передчасно.

Що передувало

США вторглися в Ірак у 2003 році, щоб повалити режим Саддама Хусейна. Після цього американські війська залишалися в країні, підтримували новий уряд і вели багаторічну боротьбу з повстанцями.

Наприкінці 2011 року США вивели свої сили. Однак менш ніж за три роки американські військові повернулися до Іраку, цього разу для підтримки іракських сил у боротьбі проти ІД. Основні бойові дії проти угруповання тривали з 2014 до 2017 року.

За понад два десятиліття війни в Іраку США втратили 4500 американців. Цьогоріч у війні проти Ірану загинули 18 американських військовослужбовців, семеро з них – в Іраку.

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