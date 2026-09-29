США виводять війська з Іраку після двох десятиліть, Іран може посилити вплив у регіоні

$44.820.0350.970.16
ukenru
10:29 • 5390 перегляди
"Послання москві чітке" - Рютте зробив нову заяву про підтримку НАТО України
08:08 • 12174 перегляди
Понад 50 поїздів відстають від графіка на тлі атак рф - де і які затримкиPhoto
05:26 • 19320 перегляди
Над Україною знешкодили запущені рф "Циркон" і балістику - деталі від ПС ЗСУ
29 вересня, 04:35 • 23910 перегляди
росія може кинути на фронт ще до 300 тисяч людей до кінця року – "Мадяр"
29 вересня, 04:29 • 21619 перегляди
Макрон після удару рф по НАН: "Це нове свідчення зневаги російського режиму до науки та правди"Photo
29 вересня, 03:49 • 20845 перегляди
ЗСУ знищили три російські танки за 65 км від фронту, хоча окупанти закопали їх у землю
29 вересня, 02:37 • 26025 перегляди
У росії через тиждень після "виборів" так і не змогли опублікувати повні результати через "математичні суперечності"
29 вересня, 01:57 • 24356 перегляди
ЗСУ перетворили радянські БТР-60 на роботів-камікадзе для прориву російської оборониPhoto
29 вересня, 01:16 • 20635 перегляди
Україна вироблятиме ракети Aster 30 для однієї з найпотужніших систем ППО Європи
29 вересня, 00:37 • 19475 перегляди
Як росіяни зробили свої "Герані" ще небезпечнішими і чому нова система краще працює вдень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
4.1м/с
48%
757мм
Популярнi новини
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 21415 перегляди
У Києві через безпекову ситуацію змінили низку маршрутів громадського транспорту29 вересня, 04:18 • 9410 перегляди
"Карма" - Безугла після удару рф по НАН звинуватила академіків у тому, що вони "нічого не зробили для ППО"Photo29 вересня, 04:45 • 11785 перегляди
Головний ворог молодила - не мороз, а вода: як поливати, підживлювати й захищати рослину06:58 • 16255 перегляди
Андрій Шевченко святкує 50-річчя: шлях від "Динамо" до УАФPhotoVideo09:13 • 8390 перегляди
Публікації
Андрій Шевченко святкує 50-річчя: шлях від "Динамо" до УАФPhotoVideo09:13 • 8590 перегляди
Головний ворог молодила - не мороз, а вода: як поливати, підживлювати й захищати рослину06:58 • 16376 перегляди
“Дитина війни”: що реально дає статус і як його оформити28 вересня, 16:37 • 51565 перегляди
Удари рф по дата-центрах: чи залишать окупанти Україну без інтернету
Ексклюзив
28 вересня, 14:10 • 54485 перегляди
Федерація шахів закликає СБУ порушити справу про держзраду проти Подоляка через його призначення у керівництво FIDEPhotoVideo28 вересня, 13:51 • 53481 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джо Байден
Роберт Фіцо
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Донецька область
Франція
Реклама
УНН Lite
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 21505 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 25719 перегляди
Марія Шрайвер показала рідкісні фото молодшого сина від Арнольда ШварценеггераPhoto28 вересня, 23:06 • 25293 перегляди
Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки28 вересня, 22:05 • 24375 перегляди
Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі28 вересня, 21:05 • 25086 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
NASAMS
The Guardian
ChatGPT

США виводять війська з Іраку після двох десятиліть, Іран може посилити вплив у регіоні

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Останні американські війська залишать Ірак до 30 вересня. Експерти прогнозують посилення впливу Ірану та ризик відновлення позицій ІД.

США виводять війська з Іраку після двох десятиліть, Іран може посилити вплив у регіоні

Американські війська мають залишити свої останні бази в Іраку до середи. Іран та його союзники, які нині мають значний вплив у країні, де за понад два десятиліття війни загинули 4500 американців, сприймають цей вихід як перемогу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Іракські експерти з питань безпеки заявляють, що виведення військ - про яке домовилися у 2024 році за президента Джо Байдена і яке реалізує адміністрація Дональда Трампа навіть під час війни з Іраном - може дати Тегерану та його впливовим союзникам більше свободи дій, а також дозволити іншим противникам США, зокрема "Ісламській державі", відновити свої позиції.

Іран стратегічно виграє від виходу коаліції, оскільки це усуває військову присутність, яка протягом багатьох років стримувала вплив Тегерана в Іраку

- сказав Джасім аль-Бахадлі, іракський аналітик з питань безпеки, який спеціалізується на вивченні озброєних шиїтських угруповань, пов’язаних з Іраном.

Він прогнозує, що проіранські угруповання не лише представлятимуть вихід американців як перемогу свого руху, а й "намагатимуться перетворити цей імпульс на більший вплив на ухвалення рішень у сфері безпеки та політики".

Хоча остаточний вихід американських військ загалом користується популярністю серед іракців, ті, хто стурбований силою підтримуваних Іраном угруповань, побоюються, що виведення відбувається передчасно.

Що передувало

США вторглися в Ірак у 2003 році, щоб повалити режим Саддама Хусейна. Після цього американські війська залишалися в країні, підтримували новий уряд і вели багаторічну боротьбу з повстанцями.

Наприкінці 2011 року США вивели свої сили. Однак менш ніж за три роки американські військові повернулися до Іраку, цього разу для підтримки іракських сил у боротьбі проти ІД. Основні бойові дії проти угруповання тривали з 2014 до 2017 року.

За понад два десятиліття війни в Іраку США втратили 4500 американців. Цьогоріч у війні проти Ірану загинули 18 американських військовослужбовців, семеро з них – в Іраку.

Ірак заборонить рейси іранських авіакомпаній через загрозу санкцій США22.09.26, 05:17 • 4479 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Reuters
Ірак
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Іран