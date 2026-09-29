Понад 50 поїздів відстають від графіка на тлі атак рф - де і які затримки

У дорозі на ранок 29 вересня в Україні затримується понад 50 потягів далекого сполучення на тлі триваючих російських атак. Про це УНН пише з посиланням на дані АТ "Укрзалізниця".

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За даними станом на 11 годину 29 вересня, найбільші затримки - у потяга 17/18 Ужгород - Харків (+7:34) та 351/352 Київ - Кишинеу (+6:30). Також є шість потягів із затримками понад 5 годин.

Відставання від графіка фіксують і в приміських поїздів у низці регіонів - у тому числі у західних і центральних областях - Рівненській, Львівській, Житомирській, Вінницькій. В останній атака рф зачепила залізничну інфраструктуру.

Атака рф триває - з ранку постраждалі в Києві й Одесі, влучання на залізниці