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Макрон після удару рф по НАН: "Це нове свідчення зневаги російського режиму до науки та правди"

Київ • УНН

 • 7410 перегляди

Еммануель Макрон засудив російський удар по Національній академії наук України. Франція та Європа й надалі підтримуватимуть Україну.

Макрон після удару рф по НАН: "Це нове свідчення зневаги російського режиму до науки та правди"

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по Національній академії наук України, назвавши його черговим проявом зневаги російського режиму до науки та правди. Про це французький лідер написав у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Макрон наголосив, що росія атакувала найбільшу наукову установу України – Національну академію наук.

Ці удари є новим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки та правди

– заявив президент Франції.

Макрон запевнив у подальшій підтримці України

Французький президент також пов'язав удар по науковій установі зі щоденними російськими атаками проти українського цивільного населення.

Вони додаються до варварства щоденних ударів, які переслідують українських цивільних. Ми розділяємо страждання жертв та їхніх родин

– зазначив Макрон.

Він запевнив, що Франція та Європа продовжать підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться", залишаючись пліч-о-пліч з українським народом.

"Правдоподібний сценарій" - Макрон висловився про плани нової мобілізації до 300 тисяч у росії25.09.26, 12:36 • 6512 переглядiв

Степан Гафтко

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