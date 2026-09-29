Макрон після удару рф по НАН: "Це нове свідчення зневаги російського режиму до науки та правди"

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по Національній академії наук України, назвавши його черговим проявом зневаги російського режиму до науки та правди. Про це французький лідер написав у соцмережі X, пише УНН.

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Макрон наголосив, що росія атакувала найбільшу наукову установу України – Національну академію наук.

Ці удари є новим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки та правди – заявив президент Франції.

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Французький президент також пов'язав удар по науковій установі зі щоденними російськими атаками проти українського цивільного населення.

Вони додаються до варварства щоденних ударів, які переслідують українських цивільних. Ми розділяємо страждання жертв та їхніх родин – зазначив Макрон.

Він запевнив, що Франція та Європа продовжать підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться", залишаючись пліч-о-пліч з українським народом.

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