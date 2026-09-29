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ЗСУ перетворили радянські БТР-60 на роботів-камікадзе для прориву російської оборони

Київ • УНН

 • 16847 перегляди

Під час операції «Вівальді» ЗСУ дистанційно керували БТР-60 із вибухівкою на Лиманському напрямку. Це убезпечує екіпажі.

ЗСУ перетворили радянські БТР-60 на роботів-камікадзе для прориву російської оборони

Третій армійський корпус ЗСУ під час операції "Вівальді" використав старі радянські БТР-60 як дистанційно керовані машини-камікадзе для прориву позицій російських військ. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на пресслужбу корпусу, пише УНН.

Деталі

Таку техніку українські військові застосували під час операції зі звільнення населених пунктів Нове, Рідкодуб і Катеринівка на Лиманському напрямку в Донецькій області.

Йдеться про бронетранспортери, конструкція яких походить ще з кінця 1950-х – 1960-х років. Замість використання за початковим призначенням старі машини переобладнали на наземні роботизовані комплекси, здатні доставляти вибухівку до ворожих позицій без екіпажу.

Навіщо старі БТР перетворюють на камікадзе

Однією з головних переваг такого рішення є можливість використати бронетехніку, яка вже є у військах, але через свій вік може бути менш доцільною для застосування як звичайний бронетранспортер. При цьому машини зберігають достатню прохідність і здатні перевозити значне навантаження.

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Дистанційне керування також дозволяє спрямовувати бронемашину до цілі без ризику для екіпажу. У Defense Express зазначають, що подробиці реалізації системи керування БТР-60 не розкриваються.

Подібну тактику раніше застосовували й російські війська, начиняючи вибухівкою МТ-ЛБ і танки Т-54/55. Однак у деяких випадках російський екіпаж мав самостійно підвести машину до стартової позиції та залишити її перед атакою, що створювало додатковий ризик для військових.

БТР-60 розробили наприкінці 1950-х років, а поширена модифікація БТР-60ПБ з'явилася у 1967 році. Україна отримувала такі бронетранспортери як із власних баз зберігання, так і в межах військової допомоги.

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Степан Гафтко

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