ЗСУ перетворили радянські БТР-60 на роботів-камікадзе для прориву російської оборони

Третій армійський корпус ЗСУ під час операції "Вівальді" використав старі радянські БТР-60 як дистанційно керовані машини-камікадзе для прориву позицій російських військ. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на пресслужбу корпусу, пише УНН.

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Таку техніку українські військові застосували під час операції зі звільнення населених пунктів Нове, Рідкодуб і Катеринівка на Лиманському напрямку в Донецькій області.

Йдеться про бронетранспортери, конструкція яких походить ще з кінця 1950-х – 1960-х років. Замість використання за початковим призначенням старі машини переобладнали на наземні роботизовані комплекси, здатні доставляти вибухівку до ворожих позицій без екіпажу.

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Однією з головних переваг такого рішення є можливість використати бронетехніку, яка вже є у військах, але через свій вік може бути менш доцільною для застосування як звичайний бронетранспортер. При цьому машини зберігають достатню прохідність і здатні перевозити значне навантаження.

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Дистанційне керування також дозволяє спрямовувати бронемашину до цілі без ризику для екіпажу. У Defense Express зазначають, що подробиці реалізації системи керування БТР-60 не розкриваються.

Подібну тактику раніше застосовували й російські війська, начиняючи вибухівкою МТ-ЛБ і танки Т-54/55. Однак у деяких випадках російський екіпаж мав самостійно підвести машину до стартової позиції та залишити її перед атакою, що створювало додатковий ризик для військових.

БТР-60 розробили наприкінці 1950-х років, а поширена модифікація БТР-60ПБ з'явилася у 1967 році. Україна отримувала такі бронетранспортери як із власних баз зберігання, так і в межах військової допомоги.

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