Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки

Американський актор Бен Стіллер та його дружина Крістін Тейлор змогли відновити стосунки після кількох років розлуки, а одним із ключових факторів стала спільна робота з терапевтом. Про історію їхнього примирення розповідає E! News, пише УНН.

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Стіллер і Тейлор одружилися у 2000 році, однак у 2017-му оголосили про розставання після 17 років шлюбу. При цьому офіційно вони так і не розлучилися та продовжували разом виховувати доньку Еллу і сина Квінліна.

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За словами Тейлор, до розриву призвело те, що подружжя перестало знаходити спільну мову з багатьох питань. Ситуація змінилася під час пандемії COVID-19, коли вони знову опинилися під одним дахом разом із дітьми.

Подружжя проходило терапію

Ми з Беном провели багато часу, працюючи над собою з терапевтом. Ми заходили в Zoom, проводили сеанси терапії та справді знаходили шлях назад – розповіла Тейлор.

Водночас примирення не було миттєвим. За словами Стіллера, вони майже рік жили в одному будинку, перш ніж остаточно відновили стосунки. Актор також зізнавався, що протягом розлуки не хотів, аби їхній шлюб завершився остаточно.

Стіллер вважає, що для відновлення їхніх стосунків вирішальним стало бажання обох зберегти сім'ю. За його словами, після пережитої розлуки вони почали значно більше цінувати те, що мають. Нині подружжя залишається разом – їхньому шлюбу вже 26 років.

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