Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки

$44.840.1351.140.01
ukenru
22:16 • 172 перегляди
У Франції через два місяці повністю загасили найбільшу з 1949 року лісову пожежу
21:38 • 3722 перегляди
росія збільшить військові витрати на третину у 2027 році – вони стануть найбільшими з часів СРСР
20:45 • 10399 перегляди
Генсек Ради Європи відреагував на удар по будівлі НАН у Києві і пообіцяв домагатися відповідальності росіїPhoto
19:50 • 14051 перегляди
Корабель Starship здійснив свій перший орбітальний політ, вивівши на орбіту супутники Starlink
19:28 • 18563 перегляди
Кількість жертв у результаті атаки рф по НАН України зросла - під завалами виявили тіло загиблого
18:35 • 18497 перегляди
росія вже почала додаткову мобілізацію - Зеленський
17:32 • 22822 перегляди
путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців у рф - скільки їх будеPhoto
17:19 • 23838 перегляди
В Україні урізають непріоритетні видатки - що фінансуватимуть у першу чергу
16:37 • 30667 перегляди
“Дитина війни”: що реально дає статус і як його оформити
Ексклюзив
28 вересня, 15:55 • 17666 перегляди
Дрон упав поблизу кордону з Польщею - у ДПС розповіли, чи постраждав пункт пропуску "Ягодин"Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
77%
756мм
Популярнi новини
Удар рф по центру Києва: пошкоджено один з корпусів Міносвіти, у НАН вже четверо постраждалих28 вересня, 12:26 • 23126 перегляди
Ще один удар по центру Києва - є приліт у медцентр "Добробут"Video28 вересня, 12:48 • 37554 перегляди
Удар рф по корпусу НАН у Києві: кількість постраждалих зросла до семи28 вересня, 13:20 • 8474 перегляди
Десять змін від Мальдери - стали відомі склади на матч Україна-ГрузіяVideo28 вересня, 15:08 • 25645 перегляди
Папа Лев закликав до поступок заради миру на тлі затяжної війни в Україні18:00 • 4498 перегляди
Публікації
“Дитина війни”: що реально дає статус і як його оформити16:37 • 30664 перегляди
Удари рф по дата-центрах: чи залишать окупанти Україну без інтернету
Ексклюзив
28 вересня, 14:10 • 34942 перегляди
Федерація шахів закликає СБУ порушити справу про держзраду проти Подоляка через його призначення у керівництво FIDEPhotoVideo28 вересня, 13:51 • 35259 перегляди
Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?
Ексклюзив
28 вересня, 09:18 • 79020 перегляди
Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України
Ексклюзив
28 вересня, 07:17 • 71544 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ед Мілібенд
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Грузія
Реклама
УНН Lite
Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки22:05 • 250 перегляди
Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі21:05 • 2214 перегляди
Десять змін від Мальдери - стали відомі склади на матч Україна-ГрузіяVideo28 вересня, 15:08 • 25726 перегляди
Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд вперше висловилася після його раптової смерті у 27 років28 вересня, 00:05 • 67874 перегляди
Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV27 вересня, 23:06 • 63891 перегляди
Актуальне
Fox News
Starlink
Шахед-136
Financial Times
SpaceX Starship

Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Бен Стіллер і Крістін Тейлор відновили шлюб після кількох років розлуки. Їм допомогли спільна терапія та бажання зберегти сім’ю.

Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки

Американський актор Бен Стіллер та його дружина Крістін Тейлор змогли відновити стосунки після кількох років розлуки, а одним із ключових факторів стала спільна робота з терапевтом. Про історію їхнього примирення розповідає E! News, пише УНН.

Деталі

Стіллер і Тейлор одружилися у 2000 році, однак у 2017-му оголосили про розставання після 17 років шлюбу. При цьому офіційно вони так і не розлучилися та продовжували разом виховувати доньку Еллу і сина Квінліна.

Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народження28.09.26, 01:05 • 60200 переглядiв

За словами Тейлор, до розриву призвело те, що подружжя перестало знаходити спільну мову з багатьох питань. Ситуація змінилася під час пандемії COVID-19, коли вони знову опинилися під одним дахом разом із дітьми.

Подружжя проходило терапію

Ми з Беном провели багато часу, працюючи над собою з терапевтом. Ми заходили в Zoom, проводили сеанси терапії та справді знаходили шлях назад

– розповіла Тейлор.

Водночас примирення не було миттєвим. За словами Стіллера, вони майже рік жили в одному будинку, перш ніж остаточно відновили стосунки. Актор також зізнавався, що протягом розлуки не хотів, аби їхній шлюб завершився остаточно.

Стіллер вважає, що для відновлення їхніх стосунків вирішальним стало бажання обох зберегти сім'ю. За його словами, після пережитої розлуки вони почали значно більше цінувати те, що мають. Нині подружжя залишається разом – їхньому шлюбу вже 26 років.

Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд вперше висловилася після його раптової смерті у 27 років28.09.26, 03:05 • 67875 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКультураСвітУНН Lite
Шлюб