Удар рф по корпусу НАН у Києві: кількість постраждалих зросла до семи
Київ • УНН
Російський удар пошкодив корпус НАН у Шевченківському районі Києва: одна людина загинула, семеро постраждали. Загалом за день — 19 постраждалих.
У Києві попередньо одна людина загинула, ще 7 постраждали через російський удар у Шевченківському районі столиці, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Рятувальники уточнили, що ворог поцілив у будівлю одного з корпусів Національної академії наук України.
Роботи з ліквідації наслідків тривають.
Додамо
Як повідомили у КМДА, тролейбус № 40 курсує зі змінами через перекриття руху на вул. Антоновича.
Рух тролейбуса в напрямку вул. Кадетський Гай організовано за маршрутом тролейбуса № 9-К. У зворотному напрямку – за власною схемою - йдеться у повідомленні.
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