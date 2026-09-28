Ще один удар по центру Києва - є приліт у медцентр "Добробут"
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва зафіксували влучання на рівні четвертого поверху адмінбудівлі. На місці сталася пожежа.
Армія рф продовжує завдавати ударів по центру Києва. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, є влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю, у мережі пишуть, що йдеться про медцентр "Добробут", передає УНН.
У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. Екстрені служби прямують на місце
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У Telegtam-каналах повідомляють про влучання в медичний центр "Добробут", що неподалік від будівлі Конституційного суду України.
На місці здійнялася пожежа.
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