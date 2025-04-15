Конституційний суд України втратив кворум через завершення 9-річного терміну трьох суддів 27 січня. Велика палата та Другий сенат
КСУ не зможуть проводити засідання, доки не призначать нових суддів.
Офіс очищення судової системи опублікував інформацію щодо судді ВАКС, яка забороняла місцеві майдани.
Група з 56 народних депутатів подала до Конституційного суду подання щодо перевірки конституційності залучення іноземців до конкурсів у держоргани. Подання стосується участі міжнародних експертів у формуванні антикорупційних та правоохоронних органів.
Апеляційна палата ВАКС відхилила клопотання САП про арешт екснардепа Дмитра Крючкова. За 10 років розслідування справи НАБУ та САП
витратили понад 326 млн грн з бюджету.
Голова Комітету ВР з питань фінансів визнав, що закон про підвищення податків порушує Конституцію. Попри це, Гетманцев вважає закон конституційним, а критику "від лукавого".