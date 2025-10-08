$41.320.03
Ексклюзив
11:52
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52
Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептів
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрони
Рада провалила призначення суддів КСУ

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Верховна Рада не змогла призначити чотирьох суддів Конституційного Суду, оскільки жодна кандидатура не набрала достатньої кількості голосів. За призначення Тропіна З.В. проголосували 224 нардепи, Клименко О.М. – 93, Цимбалістого Т.О. – 74, а Кириченко Ю.М. – 126.

Рада провалила призначення суддів КСУ

Верховна Рада не змогла призначити чотирьох суддів Конституційного Суду, повідомляється на сайті парламенту у середу, пише УНН.

Деталі

За призначення Тропіна З.В. на посаду судді Конституційного суду України проголосувало 224 нардепи. Призначення Клименко О.М. на посаду судді КСУ схвалили 93 депутати.

За призначення Цимбалістого Т.О. на посаду судді КСУ депутати віддали 74 голоси. Призначення Кириченко Ю.М. на посаду судді Конституційного суду України підтримали 126 народних обранців.

Таким чином, усі чотири кандидатури не набрали достатньої кількості голосів, рішення не ухвалені.

"Усі призначення на суддів Конституційного суду провалились. Слуги свого кандидата не змогли провести, а далі все провалили…" - прокоментував голосування нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Конституційний Суд не зміг обрати голову КСУ

Юлія Шрамко

Політика
Конституційний Суд України
Верховна Рада України
Ярослав Железняк