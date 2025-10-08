Рада провалила призначення суддів КСУ

Верховна Рада не змогла призначити чотирьох суддів Конституційного Суду, повідомляється на сайті парламенту у середу, пише УНН.

Деталі

За призначення Тропіна З.В. на посаду судді Конституційного суду України проголосувало 224 нардепи. Призначення Клименко О.М. на посаду судді КСУ схвалили 93 депутати.

За призначення Цимбалістого Т.О. на посаду судді КСУ депутати віддали 74 голоси. Призначення Кириченко Ю.М. на посаду судді Конституційного суду України підтримали 126 народних обранців.

Таким чином, усі чотири кандидатури не набрали достатньої кількості голосів, рішення не ухвалені.

"Усі призначення на суддів Конституційного суду провалились. Слуги свого кандидата не змогли провести, а далі все провалили…" - прокоментував голосування нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

