Рада провалила назначение судей КСУ

Верховная Рада не смогла назначить четырех судей Конституционного Суда, сообщается на сайте парламента в среду, пишет УНН.

Детали

За назначение Тропина З.В. на должность судьи Конституционного суда Украины проголосовало 224 нардепа. Назначение Клименко О.М. на должность судьи КСУ одобрили 93 депутата.

За назначение Цимбалистого Т.О. на должность судьи КСУ депутаты отдали 74 голоса. Назначение Кириченко Ю.М. на должность судьи Конституционного суда Украины поддержали 126 народных избранников.

Таким образом, все четыре кандидатуры не набрали достаточного количества голосов, решения не приняты.

"Все назначения на судей Конституционного суда провалились. Слуги своего кандидата не смогли провести, а дальше все провалили…" - прокомментировал голосование нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

