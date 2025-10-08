Рада провалила назначение судей КСУ

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
10:08 • 10367 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 13656 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 14681 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 15374 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 19416 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 18365 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 17086 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 61571 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54977 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39724 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.3м/с
81%
750мм
Популярные новости
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык8 октября, 02:06 • 28642 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN8 октября, 02:56 • 32035 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны8 октября, 04:41 • 23235 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 31380 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 13538 просмотра
публикации
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 1402 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 10386 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 9690 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 31461 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 61580 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Польша
Германия
Соединённые Штаты
Дания
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 13577 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 38647 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 41832 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 93421 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 88189 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Шахед-136
Хранитель
Северный поток
СВИФТ

Рада провалила назначение судей КСУ

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Верховная Рада не смогла назначить четырех судей Конституционного Суда, поскольку ни одна кандидатура не набрала достаточного количества голосов. За назначение Тропина З.В. проголосовали 224 нардепа, Клименко О.М. – 93, Цимбалистого Т.О. – 74, а Кириченко Ю.М. – 126.

Рада провалила назначение судей КСУ

Верховная Рада не смогла назначить четырех судей Конституционного Суда, сообщается на сайте парламента в среду, пишет УНН.

Детали

За назначение Тропина З.В. на должность судьи Конституционного суда Украины проголосовало 224 нардепа. Назначение Клименко О.М. на должность судьи КСУ одобрили 93 депутата.

За назначение Цимбалистого Т.О. на должность судьи КСУ депутаты отдали 74 голоса. Назначение Кириченко Ю.М. на должность судьи Конституционного суда Украины поддержали 126 народных избранников.

Таким образом, все четыре кандидатуры не набрали достаточного количества голосов, решения не приняты.

"Все назначения на судей Конституционного суда провалились. Слуги своего кандидата не смогли провести, а дальше все провалили…" - прокомментировал голосование нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Конституционный Суд не смог избрать председателя КСУ19.09.25, 14:57 • 2804 просмотра

Юлия Шрамко

Политика
Конституционный суд Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк