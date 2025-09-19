Конституционный Суд не смог избрать председателя КСУ
Киев • УНН
18 сентября 2025 года Конституционный Суд Украины на специальном пленарном заседании рассматривал вопрос избрания Председателя. Рассмотрение этого вопроса будет продолжено на одном из следующих заседаний.
Конституционный Суд Украины отложил избрание главы КСУ на следующие заседания, сообщили в пресс-службе суда, пишет УНН.
