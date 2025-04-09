Конституционный суд Украины потерял кворум из-за завершения 9-летнего срока трех судей 27 января. Большая палата и Второй сенат
КСУ не смогут проводить заседания, пока не назначат новых судей.
Офис очищения судебной системы опубликовал информацию о судье ВАКС, запрещавшей местные майданы.
Группа из 56 народных депутатов подала в Конституционный суд представление о проверке конституционности привлечения иностранцев к
конкурсам в госорганы. Представление касается участия международных экспертов в формировании антикоррупционных и
правоохранительных органов.
Апелляционная палата ВАКС отклонила ходатайство САП об аресте экс-нардепа Дмитрия Крючкова. За 10 лет расследования дела НАБУ и
САП потратили более 326 млн грн из бюджета.
Глава Комитета ВР по вопросам финансов признал, что закон о повышении налогов нарушает Конституцию. Несмотря на это, Гетманцев
считает закон конституционным, а критику "от лукавого".