Ограбление нардепа Нимченко: суд в Киеве вынес приговор подозреваемому
Киев • УНН
Преступника приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год 3 месяца.
Дарницкий районный суд города Киева признал виновным подозреваемого в ограблении народного депутата и бывшего судьи Конституционного суда Украины Василия Нимченко, который был избран в Верховную Раду от пророссийской "Оппозиционной платформы - "За Жизнь"" и был соратником Виктора Медведчука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали
Данный инцидент произошел в конце августа текущего года на парковке одного из столичных супермаркетов на проспекте Бажана в Дарницком районе столицы.
Нимченко на некоторое время оставил без присмотра тележку с продуктами, где также была сумка с документами и деньгами. Через некоторое время нардеп обнаружил, что сумка исчезла.
Депутат обратился в полицию, и те задержали по подозрению в краже водителя такси. По материалам дела, у Нимченко украли:
- удостоверение народного депутата Верховной Рады Украины;
- паспорт гражданина Украины и идентификационный код;
- разрешение на ношение оружия (пистолет "ПСМ");
- банковские карты и кошелек;
- визитки;
- ключ от автомобиля;
- ручку для инъекций инсулина;
- 29 тысяч гривен наличными.
Задержанный работал строителем на ЧП "Дарбуд". Он признал вину и вернул похищенные вещи.
Суд назначил ему наказание по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража, совершенная в крупных размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, но суд установил и испытательный срок в 1 год и 3 месяца.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Виктору Медведчуку и еще 12 лицам сообщили о подозрении в работе на военно-политическое руководство рф, в частности проведении подрывной деятельности в информационной сфере против Украины.