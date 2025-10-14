$41.610.01
Ограбление нардепа Нимченко: суд в Киеве вынес приговор подозреваемому

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Преступника приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год 3 месяца.

Ограбление нардепа Нимченко: суд в Киеве вынес приговор подозреваемому

Дарницкий районный суд города Киева признал виновным подозреваемого в ограблении народного депутата и бывшего судьи Конституционного суда Украины Василия Нимченко, который был избран в Верховную Раду от пророссийской "Оппозиционной платформы - "За Жизнь"" и был соратником Виктора Медведчука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали

Данный инцидент произошел в конце августа текущего года на парковке одного из столичных супермаркетов на проспекте Бажана в Дарницком районе столицы.

Нимченко на некоторое время оставил без присмотра тележку с продуктами, где также была сумка с документами и деньгами. Через некоторое время нардеп обнаружил, что сумка исчезла.

Депутат обратился в полицию, и те задержали по подозрению в краже водителя такси. По материалам дела, у Нимченко украли:

  • удостоверение народного депутата Верховной Рады Украины;
    • паспорт гражданина Украины и идентификационный код;
      • разрешение на ношение оружия (пистолет "ПСМ");
        • банковские карты и кошелек;
          • визитки;
            • ключ от автомобиля;
              • ручку для инъекций инсулина;
                • 29 тысяч гривен наличными.

                  Задержанный работал строителем на ЧП "Дарбуд". Он признал вину и вернул похищенные вещи.

                  Суд назначил ему наказание по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража, совершенная в крупных размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

                  Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, но суд установил и испытательный срок в 1 год и 3 месяца.

                  Напомним

                  Ранее УНН сообщал, что Виктору Медведчуку и еще 12 лицам сообщили о подозрении в работе на военно-политическое руководство рф, в частности проведении подрывной деятельности в информационной сфере против Украины.

                  Евгений Устименко

                  ОбществоПолитикаКиевКриминал и ЧП
                  Василий Нимченко
                  Конституционный суд Украины
                  Верховная Рада
                  Украина
                  Киев