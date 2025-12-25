Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС
Киев • УНН
В оккупированном Крыму отключения и замедления мобильного интернета становятся постоянными мерами. Это приводит к проблемам с экстренными службами и доступом к информации.
Во временно оккупированном Крыму отключения и искусственное замедление мобильного интернета перестают быть "временными мерами". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что "глава" Крыма гауляйтер Сергей Аксенов прямо заявил, что ограничения будут действовать и в дальнейшем - якобы из соображений безопасности.
Фактически это означает закрепление цифровой изоляции как нормы. ... Реальная цель - не безопасность, а контроль. Интернет рассматривают как угрозу из-за возможности фиксации событий, самоорганизации людей и доступа к альтернативной информации. Поэтому отключения планируют применять в "чувствительные моменты" - во время обстрелов, кризисов или роста недовольства
Там добавляют, что последствия уже ощутимы: проблемы с экстренными службами, финансовыми сервисами, медициной и доступом к новостям. При этом интернет на ВОТ все больше превращается из базовой потребности в инструмент давления.
Напомним
По данным Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, в течение 2025 года россиянам в разных регионах отключали мобильный интернет более 11 тысяч раз. Отключения происходили в 80 регионах РФ, а в 25 из них – ежедневно.
