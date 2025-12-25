$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 39227 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 43586 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 54825 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 28720 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 22815 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 17331 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 61112 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 77520 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 34474 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
публикации
Эксклюзивы
Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС

Киев • УНН

 • 56 просмотра

В оккупированном Крыму отключения и замедления мобильного интернета становятся постоянными мерами. Это приводит к проблемам с экстренными службами и доступом к информации.

Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму отключения и искусственное замедление мобильного интернета перестают быть "временными мерами". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что "глава" Крыма гауляйтер Сергей Аксенов прямо заявил, что ограничения будут действовать и в дальнейшем - якобы из соображений безопасности.

Фактически это означает закрепление цифровой изоляции как нормы. ... Реальная цель - не безопасность, а контроль. Интернет рассматривают как угрозу из-за возможности фиксации событий, самоорганизации людей и доступа к альтернативной информации. Поэтому отключения планируют применять в "чувствительные моменты" - во время обстрелов, кризисов или роста недовольства

- указывают в ЦНС.

Там добавляют, что последствия уже ощутимы: проблемы с экстренными службами, финансовыми сервисами, медициной и доступом к новостям. При этом интернет на ВОТ все больше превращается из базовой потребности в инструмент давления.

Напомним

По данным Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, в течение 2025 года россиянам в разных регионах отключали мобильный интернет более 11 тысяч раз. Отключения происходили в 80 регионах РФ, а в 25 из них – ежедневно.

В оккупированном Крыму ограничили мобильный интернет до конца войны - росСМИ23.12.25, 13:43 • 9074 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Крым