МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Украинские депутаты должны до конца марта принять пакет изменений, который предусматривает повышение налогов для бизнеса и населения. Именно эти шаги являются условием для получения следующих траншей помощи.

Риск потери финансирования

Сейчас парламент не рассмотрел часть ключевых инициатив, что создает риск блокирования программы.

Могу сказать, что я обеспокоена – заявила постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано.

Украина уже получила 1,5 млрд долларов в рамках новой программы, однако дальнейшие выплаты зависят от выполнения условий.

Напряжение между властью и депутатами

Ситуация осложняется политическими разногласиями. Часть депутатов не поддерживает предложенные изменения, несмотря на давление со стороны властей.

Кредит МВФ дал ЕС время преодолеть вето Венгрии на кредит Киеву в размере €90 млрд

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на задержки: "Если вы не служите государству в парламенте, то служите государству на передовой".

Почему это критично

Задержки происходят на фоне финансовых рисков – Украина может столкнуться с дефицитом средств уже в ближайшие месяцы. Ситуацию осложняет и блокирование части помощи ЕС.

В случае нехватки финансирования правительство может прибегнуть к прямому финансированию через Нацбанк, как это уже было в начале полномасштабной войны.

В МВФ планируют в ближайшее время провести переговоры с украинскими депутатами, чтобы разблокировать процесс принятия решений.

Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ