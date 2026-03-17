МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте
Киев • УНН
МВФ обеспокоен задержками депутатов с повышением налогов для бизнеса и населения. Это ставит под угрозу получение траншей на 8,1 млрд долларов.
Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Украинские депутаты должны до конца марта принять пакет изменений, который предусматривает повышение налогов для бизнеса и населения. Именно эти шаги являются условием для получения следующих траншей помощи.
Риск потери финансирования
Сейчас парламент не рассмотрел часть ключевых инициатив, что создает риск блокирования программы.
Могу сказать, что я обеспокоена
Украина уже получила 1,5 млрд долларов в рамках новой программы, однако дальнейшие выплаты зависят от выполнения условий.
Напряжение между властью и депутатами
Ситуация осложняется политическими разногласиями. Часть депутатов не поддерживает предложенные изменения, несмотря на давление со стороны властей.
Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на задержки: "Если вы не служите государству в парламенте, то служите государству на передовой".
Почему это критично
Задержки происходят на фоне финансовых рисков – Украина может столкнуться с дефицитом средств уже в ближайшие месяцы. Ситуацию осложняет и блокирование части помощи ЕС.
В случае нехватки финансирования правительство может прибегнуть к прямому финансированию через Нацбанк, как это уже было в начале полномасштабной войны.
В МВФ планируют в ближайшее время провести переговоры с украинскими депутатами, чтобы разблокировать процесс принятия решений.
