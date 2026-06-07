В ЦИК Армении призвали не надевать одежду с цифрами, отправляясь на голосование
Киев • УНН
ЦИК Армении призвала избирателей не надевать одежду с цифрами из-за запрета агитации. Ограничения действуют для всех участников процесса до завершения выборов.
Центральная избирательная комиссия Армении призвала не надевать одежду с цифрами, отправляясь на голосование, и напомнила — предвыборная агитация запрещена, передает УНН со ссылкой на "Новости Армении".
Детали
Центральная избирательная комиссия Армении напомнила гражданам, вовлеченным в избирательный процесс — членам комиссий, специалистам по техническому оборудованию, доверенным лицам, СМИ, наблюдателям, что в день голосования до 20:00 предвыборная агитация запрещена.
Призываем внимательно отнестись к вопросу одежды, чтобы она никоим образом не ассоциировалась с политическими силами, участвующими в выборах. Избирателей также призываем носить такую одежду, на которой не будет цифры, соотносящейся с зарегистрированными на выборах политическими силами
В Армении стартовали "судьбоносные" выборы в парламент07.06.26, 09:07 • 1208 просмотров