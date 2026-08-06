Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов

Ольга Мелай, вдова пациента частной клиники Odrex Игоря Мелая, обратилась в Министерство здравоохранения Украины с жалобой, в которой заявляет о грубых нарушениях во время лечения её мужа. В обращении она просит Минздрав провести комплексную проверку действий медицинского учреждения, проверить качество оказанной помощи, исследовать возможные изменения в медицинской документации и электронных записях eHealth, а также предоставить независимую клинико-экспертную оценку лечения, сообщает УНН.

По словам Ольги Мелай, её муж проходил лечение в клинике почти восемь месяцев — с февраля по сентябрь 2025 года. В жалобе в Минздрав она пишет, что в течение первых четырёх месяцев врачи скрывали от семьи реальный прогноз заболевания при диффузной В-клеточной лимфоме IV стадии. По её мнению, это лишило её мужа и семью возможности принимать осознанные решения относительно собственного лечения.

Отдельным блоком в обращении Мелай описывает "необоснованное" назначение курса дорогостоящей иммунохимиотерапии её мужу. Она сообщает Минздраву, что после завершения 4 курсов иммунохимиотерапии клиника в одностороннем порядке прекратила лечение её мужа. Хотя изначально планировалось 8 курсов. В жалобе указано, что именно эти обстоятельства стали основанием для открытия отдельного уголовного производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершённое в условиях военного или чрезвычайного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшему.

Ольга Мелай

Помимо заявлений о возможной подделке медицинских документов, сокрытии информации о реальном состоянии здоровья пациента и прекращении лечения, Ольга Мелай также обращает внимание Минздрава на операцию, проведённую её мужу 26 апреля 2025 года.

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Именно после этой операции, как отмечает Ольга Мелай, её муж оказался в отделении интенсивной терапии, где три дня находился на искусственной вентиляции лёгких. Вдова отмечает, что медицинская документация, которую клиника представила в суд, существенно отличается от той, которую семья получала в ходе лечения. И Минздрав может сравнить эти документы.

Отдельно Ольга Мелай обращает внимание Минздрава на то, что перед операцией она подписала информированное согласие на проведение хирургического вмешательства под местной анестезией. Однако в копии этого документа, которую клиника впоследствии представила суду, уже указана внутривенная анестезия. По мнению вдовы, это свидетельствует о том, что изменения в документ были внесены уже после его подписания.

Изменено и описание самой операции. По словам Ольги Мелай, установка плеврального порта была плановой, однако в документах клиники операцию называют "неотложной". Есть расхождения и в информации о послеоперационном периоде пациента. В частности, клиника сообщила суду, что осложнений не было, тогда как Игорь Мелай три дня находился на ИВЛ.

Плевральная порт-система

Ольга Мелай отмечает, что в электронной системе здравоохранения eHealth любые изменения медицинских записей должны оставлять аудиторский след. Именно поэтому она просит Минздрав проверить историю внесения изменений в электронные медицинские записи, установить, редактировались ли они после первичного внесения, кто именно осуществлял такие изменения и соответствуют ли электронные записи бумажной документации.

Напомним

По заявлению Ольги Мелай было открыто уголовное производство № 42025163030000200 по поводу навязанной, по её мнению, врачами Odrex операции и проведения лишних плевральных пункций её мужу. По словам вдовы, общая стоимость лечения составила около 50 тыс. долларов США. Производство также расследуется по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершённое в условиях военного или чрезвычайного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшему.