Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість

Дружина пацієнта, який помер після лікування в одеській клініці Odrex, Ольга Мелай готується до першого судового засідання у справі про медичну недбалість що, на її переконання, забрала життя чоловіка. Жінка розповіла про фальсифікацію медичних документів в клініці "Одрекс", затягування діагностики захворювання та рішення медиків, що могли стати фатальними. Трагічну історію смерті чоловіка Ольги після лікування в Odrex читайте в матеріалі УНН.

Чоловік Ольги Мелай лікувався в одеській приватній клініці Odrex із діагнозом В-клітинна лімфома. Він саме проходив хіміотерапію, коли клініка запропонувала встановити спеціальний підшкірний порт для легкого введення препаратів. Процедура мала тривати пів години під місцевою анестезією. Як рекламує на офіційному сайті сам "Одрекс" – це малоінвазивна, безпечна, амбулаторна операція, яка триває менше ніж 45 хвилин.

Однак, все сталося не так, як пообіцяли в клініці. Чоловіка забрали в операційну, але він не вийшов з неї ні за пів години, ні навіть за дві. Ольга прочекала під дверима майже три години, не отримуючи жодних пояснень від лікарів. Коли хірурги вийшли, вони впевнено заявили: "Все пройшло успішно, у вашого чоловіка починається нове життя". Але замість нового життя пацієнт опинився в реанімації – у критичному стані.

Ольга згадує, коли вперше побачила чоловіка він не міг самостійно дихати, нирки відмовили, а монітор біля ліжка був чорним: без пульсу, без сатурації, лише із зафіксованою температурою тіла – 33 градуси. Лікарі різко змінили риторику та сказали, що до ранку він може не дожити. Першої ж доби з грудної клітини пацієнта відкачали п’ять літрів рідини.

На питання Ольги про те, чому замість обіцяної місцевої анестезії застосували загальний наркоз, лікарі лише відговорювались: "Ми краще знаємо, яку анестезію застосовувати пацієнтові". Після трьох днів у реанімації чоловік почав повільно стабілізуватися. І саме в цей момент, попри перенесений критичний стан, "Одрекс" вирішив продовжити курс хіміотерапії. Після чергового введення "хімії" клініка сама відмовилась продовжувати лікування, бо стан пацієнта стрімко погіршувався. "Нове життя" так і не почалося, чоловік Ольги помер.

Жінка переконана, в клініці приховали зупинку серця її чоловіка, яка могла статися під час операції. Адже різке погіршення його стану та значно збільшений час проведення операції можуть свідчити про те, що під час її проведення могло статися щось критичне. Дружина померлого пацієнта переконана, продовження хіміотерапії стало черговою фатальною помилкою клініки Odrex.

Якщо там було щось із серцем, то не можна було робити цей курс. Тому що вони добили серце цією хіміотерапією. Шанс на ремісію був. Але ця маленька операція, з цією такою маленькою штучкою, знищила всі старання і онкологів, і мої особисто - вважає Ольга Мелай.

Справжній шок настав тоді, коли Ольга отримала анамнез – медичні документи про виписку пацієнта. Про операцію в них не було ні слова: ні про втручання, ні про наркоз, ні про ускладнення, ні про відмову нирок, ні про причини реанімації. Тільки один рядок: "Встановлено порт". Без опису, без виконавців, без наслідків.

У виписках я побачила, що лікарі написали, що нас взяли на лікування 28 квітня, на стаціонар. А ми пролежали у них 26-го, 27-го і 28-го квітня. У виписці немає ні слова про операцію, про наслідки, про рекомендації після цієї операції. Єдине, що у виписці є, це один рядок, у якому написано, що в пацієнта встановлений порт. Де він встановлений, ким він встановлений – нічого цього у виписці немає - розповідає вдова.

Під час підготовки до суду, щодо медичної недбалості, яка могла призвести до смерті пацієнта, Ольга виявила черговий доказ того, як "Одрекс" затягував лікування. Відповідно до документів, які має жінка, її чоловік чекав результати біопсії й імуногістохімії 22 дні, хоча саме дослідження тривало лише 15. Решта часу – це транспортування, очікування, перекази, бюрократія. Дев’ять зайвих днів, коли хвороба прогресувала, а клініка виставляла рахунки: у середньому 20 тисяч гривень на добу.

Загальний термін дослідження склав – 22 дні! З них саме дослідження тривало 15 днів, а на транспортування, повідомлення пацієнта, переказ коштів – 7 днів! 5 днів на біопсію і 4 дні на доставку матеріалу в Київ! Це що 19 сторіччя? - написала Ольга в Facebook.

За увесь час лікування родина заплатила клініці Odrex понад 2,5 мільйона гривень. Але для Ольги питання грошей – остання через що вона переживає. Найголовніше – це питання часу, який у її чоловіка крали щодня: очікування, неправильні рішення, приховування ускладнень і діагностичний хаос, що межує з умисністю. Сьогодні Ольга Мелай іде до суду, озброєна документами, фактами й своїм головним мотивом – повернути справедливість та покарати винних, які забрали в неї чоловіка.

Документальний фільм "Осине гніздо" Odrex

На жаль, історія подружжя Мелай не поодинока. Все більше колишніх пацієнтів та рідних тих, хто закрив очі в стінах клініки Odrex знаходять сили розповісти про власні трагедії. В документальному фільмі "Осине гніздо" зібрані історії людей, які як вони самі говорять, постраждали через дії клініки Odrex. Ті хто "лікувався" в "Одрексі" розповідають про затягування діагностики, фальсифікацію документів, вимагання та погрози зі сторони адміністрації клініки.

Колишні пацієнти та їх рідні звернулися до українських правоохоронців і суспільства, з проханням не "закривати очі" на ситуацію довкола Odrex. Вони просять про справедливість та покарання винних у смертях пацієнтів. А також закликають не допустити нових трагедій у стінах приватної клініки "Одрекс".

Відкликана медична ліцензія клініки "Одрекс"

Міністерство охорони здоровʼя припинило дію медичної ліцензії клініки Odrex. Підставою стала відмова клініки надавати медичну документацію представникам комісії з дотримання ліцензійних умов. Тож вже 1 січня 2026 року клініка Odrex не зможе надавати медичні послуги від юридичної особи ТОВ "Дім Медицини", яка фігурує у кримінальних провадженнях про смерть пацієнта Аднана Ківана.

Подібні перевірки не вперше відбуваються в "Одрексі". Як відомо, Департамент охорони здоровʼя Одеської обласної військової адміністрації виявили в клініці порушення у ведені медичної справи.

Та навіть те, що один з регуляторних органів виявив порушення, а інший навіть не зміг отримати доступ до медичної документації та прийняв рішення про відкликання медичної ліцензії, не завадить клініці Odrex продовжувати надавати медичні послуги.

Адже ліцензію відкликали у ТОВ "Дім Медицини". Однак, як писав УНН раніше, окрім неї клініка має ще щонайменше 2 медичні ліцензії на інші юридичні особи. Одну з яких МОЗ видав клініці влітку 2025 року – вже після початку слідства про смерть Аднана Ківана у стінах Odrex.

Чи планує МОЗ ініціювати позачергову перевірку дотримання ліцензійних умов іншими ТОВ клініки Odrex – поки невідомо. Адже попри кримінальні справи та десятки можливих жертв – клініка "Одрекс", здається, має привілейоване становище та певний імунітет.

Відомо, що генеральний директор Odrex Тигран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до робочої групи МОЗ, створеної для розвитку приватної медицини. Очолював її особисто міністр Віктор Ляшко. Можна припустити, що керівник клініки має певну можливість впливати на процеси всередині міністерства або користуватися особистими контактами для збереження лояльності регулятора. Саме такі обставини створюють очевидний конфлікт інтересів і можуть пояснювати, чому міністерство не реагувало на скарги, заяви, публічні історії постраждалих і навіть на факт смерті пацієнта у стінах клініки та проведення активних слідчих дій за цим фактом.

"Справа Odrex" перетворилася на певний тест для медичної системи країни та особисто для міністра Віктора Ляшка – чи готове Міністерство охорони здоров’я діяти прозоро й неупереджено для того аби захистити українського пацієнта? Покаже лише час.