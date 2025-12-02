МОЗ перевірило лише одну юрособу клініки Odrex, де помер бізнесмен Ківан

Найбільший медичний скандал останніх кількох років, який вже встигли охрестити "Справою Odrex" з кожним днем набирає обертів: нові шокуючі історії від колишніх пацієнтів клініки, розповіді тих, чиї близькі назавжди закрили очі в стінах клініки, публічні звернення з проханнями про допомогу та відновлення справедливості. Про те чи можна очікувати рішучих дій від МОЗ, як регулятора діяльності приватних медичних установ, - читайте в матеріалі УНН.

Міністерство охорони здоровʼя 25-26 листопада провело позапланову перевірку дотримання ліцензійних умов ТОВ "Дім медицини". Відомо, що це юрособа на якій клініка Odrex працювала у період смерті бізнесмена Аднана Ківана.

Варто зауважити, що перевірка МОЗ обмежилася лише однією структурою клініки. Тоді як Odrex продовжує працювати завдяки медичним ліцензіям, виданим міністерством на інші юридичні особи. Ба більше, одну з медичних ліцензій на ТОВ "Медичний дім "Одрекс", МОЗ видало клініці минулого літа – тобто, вже після фактичного старту розслідування за фактом смерті Аднана Ківана. Однак, Міністерство охорони здоровʼя не включило до перевірки ні ТОВ "Медичний дім "Одрекс", ні ТОВ "Центр медицини" – на ліцензії цієї компанії клініка функціонує зараз.

І поки колишні пацієнти Odrex та родини померлих очікують результатів перевірки хоча б однієї з ТОВок під якими функціонує клініка, Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації повідомив редакції УНН, що під час проведеної ними перевірки ТОВ "Дім Медицини" були виявлені порушення у "веденні медичної справи".

МОЗ – регулятор, який видає ліцензії. Чому він мовчав після смерті Ківана?

Міністерство охорони здоров’я є не лише органом, який видає ліцензії на медичну практику, а й тим, хто повинен контролювати дотримання цих ліцензійних умов. Це прямий регуляторний обов’язок. Саме МОЗ має реагувати на будь-які загрози життю чи здоров’ю пацієнтів, особливо якщо це стосується приватного сектору, який функціонує виключно завдяки державній ліцензії.

Тож постає запитання: чому після смерті Аднана Ківана, яка одразу привернула увагу правоохоронців та суспільства, МОЗ не вийшло з позаплановою перевіркою клініки ще рік тому? Факт смерті пацієнта у приватному медзакладі – це не просто тривожний дзвінок, а безпосередня підстава для негайної реакції держави в особі МОЗ. Але реакції не було. Міністерство охорони здоровʼя не перевіряло клініку, не коментувало ситуацію, не вживало жодних заходів весь цей час.

Це виглядає особливо дивно на тлі того, що саме відомство має всі повноваження для того, щоб зупиняти роботу закладів, які можуть нести загрозу життю пацієнтів. МОЗ могло втрутитися одразу після смерті Ківана і потенційно запобігти іншим трагедіям, про які сьогодні публічно говорять родини постраждалих. Відсутність реакції ставить під сумнів якість регуляторного контролю та викликає питання щодо того, чи не допустили у МОЗ службової недбалості.

Адвокатка, керуюча партнерка Magnet Legal Марина Мкртичева підкреслює, що обставини смерті пацієнтів мають бути предметом особливо ретельного аналізу з боку держави і воєнний стан не привід відмовитися від перевірок.

Контроль у сфері охорони здоров’я не припинявся протягом усього воєнного часу. Працювали механізми оцінки якісності лікування, медичної експертизи та державного нагляду. Постанова КМУ № 303 дозволяла проведення позапланових заходів державного контролю за наявності загроз життю, здоров’ю чи правам громадян, а Постанова КМУ № 1410 від 05.11.2025 розширила можливості застосування таких перевірок у сфері медицини. Тому за наявності системних порушень, звернень пацієнтів, дефектів лікування або ризиків для життя заклад охорони здоров’я може бути підданий позаплановій перевірці МОЗ чи інших органів, незалежно від форми власності, у тому числі якщо це ФОП-лікар – пояснила юристка.

Можливий конфлікт інтересів: чому керівництво Odrex опинилося в робочій групі МОЗ

Додаткові запитання виникають і через те, що генеральний директор Odrex Тигран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до робочої групи МОЗ, створеної для розвитку приватної медицини. Очолював її особисто міністр Віктор Ляшко. За таких умов можна припустити, що керівник клініки мав певні можливості впливати на певні процеси всередині міністерства або користуватися особистими контактами для збереження лояльності регулятора.

Саме такі обставини створюють очевидний конфлікт інтересів і можуть пояснювати, чому міністерство протягом року не реагувало на скарги, заяви, публічні історії постраждалих і навіть на факт смерті пацієнта у стінах клініки та проведення активних слідчих дій за цим фактом.

Сьогодні перевірка Odrex – це лише перший крок, який давно мав бути зроблений Міністерством охорони здоровʼя. Але на цьому відповідальність МОЗ не закінчується. Виникає потреба у внутрішньому розслідуванні того, чому протягом року міністерство не скористалося своїми повноваженнями й не перевірило клініку одразу після смерті пацієнта. Чому десятки скарг громадян не стали підставою для реакції? І чому лише зараз міністерство вирішило "розплющити очі"?

Якщо в клініці помирали пацієнти – її необхідно позбавити ліцензій

У суспільства, чиї погляди прикуті до "справи Odrex", може скластися враження, що МОЗ намагається продемонструвати видимість дій, фактично уникаючи головного – комплексної оцінки усієї діяльності клініки Odrex.

Сьогодні ситуація вимагає рішучих кроків. Якщо держава хоче гарантувати безпеку пацієнтів, вона повинна продемонструвати, що ліцензійні умови – це не папірець, а реальний інструмент контролю. Клініка Odrex має бути позбавлена всіх ліцензій у разі підтвердження порушень. Регулятор повинен перевірити всі ТОВ, під якими може працювати клініка Odrex, а не тільки ту, що фігурує в кримінальних провадженнях. Інакше будь-яка інша юридична особа продовжить приймати пацієнтів під тим самим брендом, і потенційні ризики залишаться незмінними.

Міністерство охорони здоровʼя повинно діяти рішуче. Бо коли йдеться про життя людей, бездіяльність – це теж рішення. І воно може мати смертельні наслідки.

Смерть Аднана Ківана

За фактом смерті пацієнта клініки Odrex Аднана Ківана повідомлено про підозру двом лікарям: завідувачу хірургічного відділення клініки "Одрекс" Віталію Русакову та нині звільненій з одеської клініки онкологині Марині Бєлоцерковській. Обом підозрюваним інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України).

Відомо, що останні пів року свого життя Аднан Ківан лікувався у клініці "Одрекс". Займалася його лікуванням онкологиня Марини Бєлоцерковська. Вона перебувала на постійному звʼязку із рідними бізнесмена і давала свої рекомендації щодо його подальшого лікування. Натомість оперував пацієнта давній друг родини Ківанів – Віктор Русаков, якому Аднан Ківан подарував квартиру з ремонтом в новозбудованому ЖК та новеньке авто Lexus, повідомляє журналістка Зоя Казанжи.