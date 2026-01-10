Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України

Внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині знеструмлено понад 130 тис. споживачів. Також через наслідки обстрілу попередньої доби - досі без світла залишається близько 10 тис. споживачів на Київщині, переважно у Броварському районі. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого на Дніпропетровщині знеструмлено понад 130 тис. споживачів. У Києві та Київській області продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога. За добу вдалося повернути світло для понад 350 тис. споживачів у Києві. Також через наслідки обстрілу попередньої доби - досі без світла залишається близько 10 тис. споживачів на Київщині (переважно, у Броварському р-ні)