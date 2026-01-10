$42.990.00
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 20:32 • 16819 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 35245 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 33514 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 33421 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 27707 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22100 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 16083 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 14000 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 10148 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
На Дніпропетровщині понад 130 тис. споживачів залишилися без світла через ворожий обстріл. На Київщині близько 10 тис. споживачів досі без електропостачання після попередньої атаки.

Внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині знеструмлено понад 130 тис. споживачів. Також через наслідки обстрілу попередньої доби - досі без світла залишається близько 10 тис. споживачів на Київщині, переважно у Броварському районі. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН

Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого на Дніпропетровщині знеструмлено понад 130 тис.  споживачів. У Києві та Київській області продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога. За добу вдалося повернути світло для понад 350 тис. споживачів у Києві. Також через наслідки обстрілу попередньої доби - досі без світла залишається близько 10 тис. споживачів на Київщині (переважно, у Броварському р-ні) 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що через пошкодження мереж - на лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення. На правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. У більшості регіонів України наразі застосовуються вимушені заходи обмеження - графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості). Актуальні графіки можна знайти на офіційних ресурсах обленерго вашого регіону. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання 

- додали в Укренерго. 

Нагадаємо 

Сьогодні, 10 січня, у всіх регіонах України будуть діяти графіки відключень

Павло Башинський

