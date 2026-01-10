Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Київ • УНН
На Дніпропетровщині понад 130 тис. споживачів залишилися без світла через ворожий обстріл. На Київщині близько 10 тис. споживачів досі без електропостачання після попередньої атаки.
Внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині знеструмлено понад 130 тис. споживачів. Також через наслідки обстрілу попередньої доби - досі без світла залишається близько 10 тис. споживачів на Київщині, переважно у Броварському районі. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого на Дніпропетровщині знеструмлено понад 130 тис. споживачів. У Києві та Київській області продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога. За добу вдалося повернути світло для понад 350 тис. споживачів у Києві. Також через наслідки обстрілу попередньої доби - досі без світла залишається близько 10 тис. споживачів на Київщині (переважно, у Броварському р-ні)
Повідомляється, що через пошкодження мереж - на лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення. На правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень.
Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. У більшості регіонів України наразі застосовуються вимушені заходи обмеження - графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості). Актуальні графіки можна знайти на офіційних ресурсах обленерго вашого регіону. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання
Нагадаємо
Сьогодні, 10 січня, у всіх регіонах України будуть діяти графіки відключень.