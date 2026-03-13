Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
12 березня, 15:30 • 61606 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес

Київ • УНН

 • 9086 перегляди

НБУ встановив курс 44,55 грн за долар на тлі світових трендів. Експерт Сергій Фурса запевняє, що ситуація контрольована завдяки рекордним резервам.

Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес

Котрий день поспіль долар б’є рекорди на українському ринку. Вранці 13 березня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс на рівні 44 гривні за купівлю 1 долара та 44,55 гривні - за продаж. Втім, як пише низка українських ЗМІ, станом на другу половину дня вартість іноземної валюти в обмінниках значно підвищилась.

Чому долар упевнено "пішов" угору, чи загрожує гривні обвал та що робити українцям із валютними заощадженнями, журналісти УНН запитали у фінансиста й аналітика Сергія Фурси.

Деталі

Експерт переконаний: нинішній рух курсу - не ознака валютної кризи. Тенденція радше відображає зовнішній фон і контрольовану адаптацію українського ринку до глобальних процесів.

Сергій Фурса каже, що попри паніку в соцмережах і медіа, наразі йдеться не про різкий стрибок, а про помірну зміну курсу.

Якби в нас був стрибок на 10-20 відсотків, ми б говорили, що рекорди. А так у нас просто плюс один відсоточок

 - говорить він.

Аналітик також пояснює: помірне послаблення гривні саме по собі не є свідченням системного збою, особливо якщо ринок не втрачає керованості, а регулятор не демонструє ознак втрати інструментів впливу.

Зростання курсу долара: чому вплив зовнішнього середовища є ключовим фактором

Сергій Фурса в ексклюзивному коментарі УНН розповів, що головна причина поточного руху курсу полягає в глобальній зміні настроїв на валютних ринках, а не в слабкості української економіки.

Курс абсолютно під контролем Національного банку, а нинішня реакція пов’язана з тим, що на тлі війни Трампа проти Ірану відбувається укріплення долара проти абсолютно всіх валют

- пояснив Фурса.

Саме тому гривня наразі, швидше, "підхоплює" світовий тренд, аніж демонструє загрозливе послаблення.

Якщо джерело тиску лежить передусім у зовнішньому середовищі, то рух курсу експерти розглядають не під кутом локальної аномалії, а як складову ширших процесів на ринку грошей. В таких умовах коректніше говорити про контрольовану корекцію курсу, аніж про стрімку дестабілізацію. 

Чи існує ризик знецінення гривні

На запитання про загрозу для національної валюти Сергій Фурса відповідає однозначно: її немає. Аргументом наводить ресурсну позицію Національного банку.

У нас банк (має, – ред.) рекордні резерви, тому він абсолютно контролює ситуацію на валютному ринку

- каже Фурса.

У межах цього підходу поточне послаблення гривні не сприймається як передвісник глибшої валютної проблеми. Навпаки, йдеться про ситуацію, де ключовий гравець має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань.

В умовах війни, високої залежності від зовнішньої підтримки та чутливості до міжнародних подій сама наявність резервів і збереження контролю з боку НБУ працюють як фактор стабільності. Це не скасовує поступового коригування курсу, але зменшує ймовірність панічного сценарію, коли населення й бізнес починають діяти на випередження, посилюючи тиск на ринок власними рішеннями.

Не спекулювати, а рахувати дохідність: що робити українцям із заощадженнями у валюті.

Окрему увагу співрозмовник УНН приділив поведінці громадян, які мають валютні заощадження.

Українці не мають бути валютними спекулянтами. Це найголовніше

 - закцентував Фурса.

Фінансист пояснив, що проста наявність доларів без дохідного інструменту не є оптимальною стратегією для безпечного накопичення, оскільки валюту з'їдає інфляція. 

Сергій Фурса пропонує українцям, які хочуть заощадити, звернути увагу на такий інструмент розміщення коштів, як ОВДП. На його думку, в умовах помірної девальвації гривневі інструменти можуть стати привабливішими за пасивне зберігання готівкової валюти.

ОВДП дає вам 16% на рік, а долар відносно гривні девальвує на 5%

- підтверджує він.

Чи можливий масовий продаж валюти в Україні на тлі коливань курсу

Сценарій, за якого українці масово почнуть позбуватися валютних заощаджень, Фурса вважає малоймовірним.

Українці не побіжать здавати валютні заощадження. Такого в історії взагалі ніколи не було

- заявив він.

Водночас фінансист уточнює: навіть якби це сталося, для економічної ситуації наслідок був би радше позитивним, а не негативним.

Підсумовуючи розмову з експертом, варто зупинитися на кількох важливих висновках у ситуації, що склалася.

По-перше, поточне підвищення курсу долара не варто трактувати як кризу.

По-друге, головний імпульс для цього руху надходить із зовнішнього середовища.

По-третє, Національний банк зберігає повний контроль над ситуацією завдяки значним резервам.

І, по-четверте, для громадян раціональніше оцінювати не сам факт зміни курсу, а ефективність інструментів збереження коштів.

У загальному підсумку Сергій Фурса переконаний: валютний ринок України залишається керованим, а короткострокові коливання не змінюють фундаментальної картини.

Олександра Василенко

