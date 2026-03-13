Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Київ • УНН
НБУ встановив курс 44,55 грн за долар на тлі світових трендів. Експерт Сергій Фурса запевняє, що ситуація контрольована завдяки рекордним резервам.
Котрий день поспіль долар б’є рекорди на українському ринку. Вранці 13 березня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс на рівні 44 гривні за купівлю 1 долара та 44,55 гривні - за продаж. Втім, як пише низка українських ЗМІ, станом на другу половину дня вартість іноземної валюти в обмінниках значно підвищилась.
Чому долар упевнено "пішов" угору, чи загрожує гривні обвал та що робити українцям із валютними заощадженнями, журналісти УНН запитали у фінансиста й аналітика Сергія Фурси.
Деталі
Експерт переконаний: нинішній рух курсу - не ознака валютної кризи. Тенденція радше відображає зовнішній фон і контрольовану адаптацію українського ринку до глобальних процесів.
Сергій Фурса каже, що попри паніку в соцмережах і медіа, наразі йдеться не про різкий стрибок, а про помірну зміну курсу.
Якби в нас був стрибок на 10-20 відсотків, ми б говорили, що рекорди. А так у нас просто плюс один відсоточок
Аналітик також пояснює: помірне послаблення гривні саме по собі не є свідченням системного збою, особливо якщо ринок не втрачає керованості, а регулятор не демонструє ознак втрати інструментів впливу.
Зростання курсу долара: чому вплив зовнішнього середовища є ключовим фактором
Сергій Фурса в ексклюзивному коментарі УНН розповів, що головна причина поточного руху курсу полягає в глобальній зміні настроїв на валютних ринках, а не в слабкості української економіки.
Курс абсолютно під контролем Національного банку, а нинішня реакція пов’язана з тим, що на тлі війни Трампа проти Ірану відбувається укріплення долара проти абсолютно всіх валют
Саме тому гривня наразі, швидше, "підхоплює" світовий тренд, аніж демонструє загрозливе послаблення.
Якщо джерело тиску лежить передусім у зовнішньому середовищі, то рух курсу експерти розглядають не під кутом локальної аномалії, а як складову ширших процесів на ринку грошей. В таких умовах коректніше говорити про контрольовану корекцію курсу, аніж про стрімку дестабілізацію.
Чи існує ризик знецінення гривні
На запитання про загрозу для національної валюти Сергій Фурса відповідає однозначно: її немає. Аргументом наводить ресурсну позицію Національного банку.
У нас банк (має, – ред.) рекордні резерви, тому він абсолютно контролює ситуацію на валютному ринку
У межах цього підходу поточне послаблення гривні не сприймається як передвісник глибшої валютної проблеми. Навпаки, йдеться про ситуацію, де ключовий гравець має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань.
В умовах війни, високої залежності від зовнішньої підтримки та чутливості до міжнародних подій сама наявність резервів і збереження контролю з боку НБУ працюють як фактор стабільності. Це не скасовує поступового коригування курсу, але зменшує ймовірність панічного сценарію, коли населення й бізнес починають діяти на випередження, посилюючи тиск на ринок власними рішеннями.
Не спекулювати, а рахувати дохідність: що робити українцям із заощадженнями у валюті.
Окрему увагу співрозмовник УНН приділив поведінці громадян, які мають валютні заощадження.
Українці не мають бути валютними спекулянтами. Це найголовніше
Фінансист пояснив, що проста наявність доларів без дохідного інструменту не є оптимальною стратегією для безпечного накопичення, оскільки валюту з'їдає інфляція.
Сергій Фурса пропонує українцям, які хочуть заощадити, звернути увагу на такий інструмент розміщення коштів, як ОВДП. На його думку, в умовах помірної девальвації гривневі інструменти можуть стати привабливішими за пасивне зберігання готівкової валюти.
ОВДП дає вам 16% на рік, а долар відносно гривні девальвує на 5%
Чи можливий масовий продаж валюти в Україні на тлі коливань курсу
Сценарій, за якого українці масово почнуть позбуватися валютних заощаджень, Фурса вважає малоймовірним.
Українці не побіжать здавати валютні заощадження. Такого в історії взагалі ніколи не було
Водночас фінансист уточнює: навіть якби це сталося, для економічної ситуації наслідок був би радше позитивним, а не негативним.
Підсумовуючи розмову з експертом, варто зупинитися на кількох важливих висновках у ситуації, що склалася.
По-перше, поточне підвищення курсу долара не варто трактувати як кризу.
По-друге, головний імпульс для цього руху надходить із зовнішнього середовища.
По-третє, Національний банк зберігає повний контроль над ситуацією завдяки значним резервам.
І, по-четверте, для громадян раціональніше оцінювати не сам факт зміни курсу, а ефективність інструментів збереження коштів.
У загальному підсумку Сергій Фурса переконаний: валютний ринок України залишається керованим, а короткострокові коливання не змінюють фундаментальної картини.
