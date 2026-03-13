Курс злетів до історичного максимума - скільки коштує долар 13 березня

У п’ятницю, 13 березня, офіційний курс долара у банках України сягнув позначки 44,55 гривні, що є історичним максимумом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

Також Нацбанк підвищив курс валюти до рекордного показника - 44,16 гривні, що на 19 копійок більше, ніж днем раніше.

Євро дещо знизився у ціні - середній курс в обмінниках становить 51,50 гривні, в НБУ - 50,95 гривні.

Нагадаємо

Міжбанківський валютний ринок України зафіксував безпрецедентний рівень девальвації національної валюти. У понеділок, 9 березня, американський долар вперше в історії офіційно сягнув психологічної межі у 44 гривні, що стало новим абсолютним максимумом для українського фінансового сектору.