Курс злетів до історичного максимума - скільки коштує долар 13 березня
Київ • УНН
Нацбанк встановив рекордний офіційний курс долара на рівні 44,16 гривень. При цьому середня вартість євро в обмінниках знизилася до 51,50 гривень.
У п’ятницю, 13 березня, офіційний курс долара у банках України сягнув позначки 44,55 гривні, що є історичним максимумом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.
Деталі
Також Нацбанк підвищив курс валюти до рекордного показника - 44,16 гривні, що на 19 копійок більше, ніж днем раніше.
Євро дещо знизився у ціні - середній курс в обмінниках становить 51,50 гривні, в НБУ - 50,95 гривні.
Нагадаємо
Міжбанківський валютний ринок України зафіксував безпрецедентний рівень девальвації національної валюти. У понеділок, 9 березня, американський долар вперше в історії офіційно сягнув психологічної межі у 44 гривні, що стало новим абсолютним максимумом для українського фінансового сектору.