Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан

Румунія і надалі підтримуватиме Україну у війні проти російської агресії як у військовій, так і в дипломатичній сферах. Крім того, країни підписали угоду про спільне виробництво дронів. Про це заявив Президент Румунії Нікушор Дан під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

За словами румунського лідера, під час переговорів сторони детально обговорили питання війни в Україні та подальшу допомогу Києву.

"У документі, а також у розмовах, які ми мали, ми говорили про війну в Україні і про продовження підтримки, яку Румунія надає Україні. Ми говорили про нашу співпрацю у військовій сфері", – сказав Дан.

Він повідомив, що одним із підписаних документів стала угода щодо спільного виробництва безпілотників.

"Один із підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів у Румунії", – зазначив президент.

Крім того, сторони підтвердили підтримку України на міжнародному рівні.

"Ми практично підтвердили нашу дипломатичну підтримку у всіх форматах, де ми можемо це робити – в рамках Європейського Союзу, НАТО та інших міжнародних платформ", – додав Дан.

Україна очікує від США схвалення великої угоди про виробництво дронів - Зеленський