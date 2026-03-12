$43.980.1150.930.10
14:27
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан

Київ • УНН

 1238 перегляди

Румунія продовжує військову та дипломатичну підтримку України. Сторони підписали офіційну угоду про спільне виробництво дронів на румунській території.

Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан

Румунія і надалі підтримуватиме Україну у війні проти російської агресії як у військовій, так і в дипломатичній сферах. Крім того, країни підписали угоду про спільне виробництво дронів. Про це заявив Президент Румунії Нікушор Дан під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

За словами румунського лідера, під час переговорів сторони детально обговорили питання війни в Україні та подальшу допомогу Києву.

"У документі, а також у розмовах, які ми мали, ми говорили про війну в Україні і про продовження підтримки, яку Румунія надає Україні. Ми говорили про нашу співпрацю у військовій сфері", – сказав Дан.

Він повідомив, що одним із підписаних документів стала угода щодо спільного виробництва безпілотників.

"Один із підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів у Румунії", – зазначив президент.

Крім того, сторони підтвердили підтримку України на міжнародному рівні.

"Ми практично підтвердили нашу дипломатичну підтримку у всіх форматах, де ми можемо це робити – в рамках Європейського Союзу, НАТО та інших міжнародних платформ", – додав Дан.

Україна очікує від США схвалення великої угоди про виробництво дронів - Зеленський12.03.26, 12:16 • 3806 переглядiв

Андрій Тимощенков

