Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Київ • УНН
Румунія продовжує військову та дипломатичну підтримку України. Сторони підписали офіційну угоду про спільне виробництво дронів на румунській території.
Румунія і надалі підтримуватиме Україну у війні проти російської агресії як у військовій, так і в дипломатичній сферах. Крім того, країни підписали угоду про спільне виробництво дронів. Про це заявив Президент Румунії Нікушор Дан під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
За словами румунського лідера, під час переговорів сторони детально обговорили питання війни в Україні та подальшу допомогу Києву.
"У документі, а також у розмовах, які ми мали, ми говорили про війну в Україні і про продовження підтримки, яку Румунія надає Україні. Ми говорили про нашу співпрацю у військовій сфері", – сказав Дан.
Він повідомив, що одним із підписаних документів стала угода щодо спільного виробництва безпілотників.
"Один із підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів у Румунії", – зазначив президент.
Крім того, сторони підтвердили підтримку України на міжнародному рівні.
"Ми практично підтвердили нашу дипломатичну підтримку у всіх форматах, де ми можемо це робити – в рамках Європейського Союзу, НАТО та інших міжнародних платформ", – додав Дан.
Україна очікує від США схвалення великої угоди про виробництво дронів - Зеленський12.03.26, 12:16 • 3806 переглядiв