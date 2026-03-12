$43.980.1150.930.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальниках

Київ • УНН

 • 4766 перегляди

Внаслідок масованих атак БпЛА на Харків та область троє людей загинули, а 16 отримали поранення. Ворог двічі бив по рятувальниках під час ліквідації пожеж.

Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальниках

У Харківській області вночі російські війська атакували дронами Харків та область, під час ліквідації наслідків рятувальники двічі потрапили під повторні удари. За добу в області через ворожі атаки троє людей загинули; 16 людей постраждали, зокрема 6-річна дитина, повідомили екстрені служби та влада області, пише УНН.

Деталі

За даними Харківської обласної прокуратури, 12 березня у період з 04:10 до 05:00 російські військові завдали щонайменше восьми ударів безпілотниками по селу Золочів Богодухівського району. Попередньо встановлено, що ворог застосував БпЛА типу "Герань-2", "Молнія" та FPV-дрони. Пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі, магазини, склади, а також техніку сільськогосподарського підприємства.

Як повідомили у ДСНС, уночі ворог атакував БпЛА й інші населені пункти Харківщини.

Влучання зафіксовано у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові

- зазначили у ДСНС.

"Виникло кілька пожеж. Постраждала 39-річна жінка, пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки", - вказали у ДСНС. 

"Під час гасіння пожеж росіяни двічі завдавали повторних ударів. Пошкоджено пожежну автоцистерну, рятувальники не постраждали. До робіт залучені підрозділи ДСНС", - повідомили у ДСНС.

За даними прокуратури, також 11 березня близько 19:20 у Чугуєві безпілотник, попередньо типу "Герань-2", влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок удару частину будинку зруйновано, виникла пожежа. Загинув власник домоволодіння. Поранення та травми отримали дві жінки.

Окрім того, 11 березня близько 14:00 у Мерефі безпілотник, також попередньо типу "Герань-2", атакував приватний сектор. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Поранення отримала 74-річна жінка. Ще одна жінка та 6-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес. Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, тут також постраждав ще один чоловік.

Також удень 11 березня російські безпілотники вказаного типу атакували і Дергачі: пошкоджено домоволодіння.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів троє людей загинули; 16 людей постраждали, зокрема дитина

- повідомив голова ОВА.

За даними голови ОВА, у Харкові загинули 45-річний і 50-річний чоловіки, постраждали три жінки та 4 чоловіки. Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Київський райони Харкова.

У ГУНП в області уточнили, що у Шевченківському районі Харкова внаслідок обстрілу було зруйноване цивільне підприємство. І що вночі військовослужбовці рф продовжили бити по Харкову.

