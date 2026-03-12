77 з 94 російських дронів знешкодили над Україною

росія вночі запустила по Україні 94 дрони, знешкоджено 77 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 березня (з 18:00 11 березня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, понад 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

