Ексклюзив
07:14 • 520 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 14669 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 33704 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 34973 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 30326 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 37193 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 34020 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39135 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34864 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45167 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Публікації
Ексклюзиви
77 з 94 російських дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Сили ППО знешкодили 77 безпілотників різних типів на півночі, півдні та сході. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА, повітряна атака ворога триває.

77 з 94 російських дронів знешкодили над Україною

росія вночі запустила по Україні 94  дрони, знешкоджено 77 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 березня (з 18:00 11 березня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, понад 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Через атаку російського БПЛА на Чернігівщині загинула дитина12.03.26, 07:51 • 2002 перегляди

Юлія Шрамко

