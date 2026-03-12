77 з 94 російських дронів знешкодили над Україною
Сили ППО знешкодили 77 безпілотників різних типів на півночі, півдні та сході. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА, повітряна атака ворога триває.
росія вночі запустила по Україні 94 дрони, знешкоджено 77 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 березня (з 18:00 11 березня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерево Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, понад 60 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
