Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк

Ситуація в Перській затоці досягла критичної точки після серії нападів на танкери та вантажні кораблі, що пов’язані зі США та європейськими країнами. Протягом останньої доби іранські швидкісні човни, начинені вибухівкою, атакували два паливні танкери в іракських водах, унаслідок чого загинув один член екіпажу, а на суднах спалахнули масштабні пожежі. Ще чотири судна зазнали ударів снарядами безпосередньо в акваторії затоки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Представники Корпусу вартових Ісламської революції виступили з радикальною заявою, пообіцявши повністю заблокувати вихід енергоносіїв з Близького Сходу, якщо авіаудари по іранській території не припиняться. Наразі судноплавство через стратегічно важливу Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світового обсягу нафти, майже повністю паралізоване.

Ми не дозволимо постачати жодного літра нафти з Близького Сходу до США, Ізраїлю чи їхніх партнерів, якщо атаки на Іран продовжуватимуться. Торговельні судна стали передовою лінією цього протистояння – заявили в командуванні КВІР.

Реакція Вашингтона та заклики Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на дії Тегерана жорстким попередженням, закликавши нафтові компанії не припиняти перевезення та ігнорувати погрози.

Він підкреслив, що американська розвідка фіксує значні втрати іранських військово-морських сил, що, на його думку, робить блокаду протоки неефективною у довгостроковій перспективі. Водночас Білий дім готує плани щодо нанесення ще потужніших ударів по військових об'єктах Ірану, щоб забезпечити свободу судноплавства та запобігти остаточному перекриттю головного нафтового каналу світу.

