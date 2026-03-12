$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
07:14 • 592 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 14756 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 33778 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 35044 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 30391 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 37236 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 34043 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39139 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34865 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45168 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк

Київ • УНН

 • 8046 перегляди

Через атаки іранських човнів на танкери в Ормузькій протоці загинув моряк. КВІР обіцяє зупинити експорт нафти, а Трамп готує удари у відповідь.

Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк
Фото: Reuters

Ситуація в Перській затоці досягла критичної точки після серії нападів на танкери та вантажні кораблі, що пов’язані зі США та європейськими країнами. Протягом останньої доби іранські швидкісні човни, начинені вибухівкою, атакували два паливні танкери в іракських водах, унаслідок чого загинув один член екіпажу, а на суднах спалахнули масштабні пожежі. Ще чотири судна зазнали ударів снарядами безпосередньо в акваторії затоки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Представники Корпусу вартових Ісламської революції виступили з радикальною заявою, пообіцявши повністю заблокувати вихід енергоносіїв з Близького Сходу, якщо авіаудари по іранській території не припиняться. Наразі судноплавство через стратегічно важливу Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світового обсягу нафти, майже повністю паралізоване.

Ми не дозволимо постачати жодного літра нафти з Близького Сходу до США, Ізраїлю чи їхніх партнерів, якщо атаки на Іран продовжуватимуться. Торговельні судна стали передовою лінією цього протистояння

– заявили в командуванні КВІР.

Реакція Вашингтона та заклики Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на дії Тегерана жорстким попередженням, закликавши нафтові компанії не припиняти перевезення та ігнорувати погрози.

Він підкреслив, що американська розвідка фіксує значні втрати іранських військово-морських сил, що, на його думку, робить блокаду протоки неефективною у довгостроковій перспективі. Водночас Білий дім готує плани щодо нанесення ще потужніших ударів по військових об'єктах Ірану, щоб забезпечити свободу судноплавства та запобігти остаточному перекриттю головного нафтового каналу світу.

Трамп розглядає можливість захоплення Ормузької протоки через нафту09.03.26, 22:46 • 15323 перегляди

