Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що свідома відмова кремля від припинення вогню та діалогу остаточно визначила росію як єдину перешкоду на шляху до завершення війни. Рік тому Україна підтримала пропозицію Сполучених Штатів про зупинку бойових дій задля просування мирних зусиль, проте москва відповіла на цей жест посиленням терору. Про це пише УНН.

Деталі

Сибіга зазначив, що розрахунок російського керівництва на злам духу українців через масовані атаки виявився хибним. Замість дипломатичного розв'язання конфлікту путін обрав шлях виснаження власних ресурсів, що призвело до колосальних втрат серед окупаційного контингенту. Міністр акцентував, що Україна чітко продемонструвала свою готовність до миру, тоді як дії росії лише підтвердили її прагнення до повного знищення міжнародного правопорядку.

росія відкинула все – припинення вогню, діалог і дипломатію. Замість цього путін зробив ставку на терор, намагаючись зламати дух українського народу. Через рік росія втратила ще півмільйона окупантів убитими і пораненими, але не досягла жодної стратегічної мети своєї агресії – наголосив Андрій Сибіга.

Примус до миру через політику сили

Українська сторона наполягає на тому, що єдиним способом змусити кремль повернутися до переговорів є нарощування військового та економічного тиску. Сибіга застеріг міжнародну спільноту від будь-яких кроків, що можуть послабити ізоляцію росії, оскільки це лише віддалить перспективу справедливого миру.

Підсумок – тиск, і тільки тиск, може змусити москву обрати дипломатію замість війни. Будь-яке послаблення санкцій буде кроком у неправильному напрямку. Коли йдеться про росію, шлях до миру завжди лежить через силу, а не через слабкість – заявив очільник МЗС України.

