Поразка російської дипломатії та ставка на терор стали головним підсумком року після мирних ініціатив у Джидді – Сибіга

Ексклюзив
19:47 • 6672 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 16653 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 24982 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 21271 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 26548 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30509 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 36510 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34310 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44799 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121058 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Популярнi новини
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 13609 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 10675 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 15219 перегляди
Орбан заявив, що українці погрожують його дітям та онукамVideo11 березня, 17:18 • 6442 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 8884 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 15230 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 21554 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 26767 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 57933 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 64069 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Алі Хаменеї
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Угорщина
УНН Lite
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці23:05 • 520 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 8900 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 10683 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 13618 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 26563 перегляди
Поразка російської дипломатії та ставка на терор стали головним підсумком року після мирних ініціатив у Джидді – Сибіга

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Міністр закордонних справ заявив про відмову кремля від діалогу після ініціатив у Джидді. Україна наполягає на посиленні тиску для примусу рф до миру.

Поразка російської дипломатії та ставка на терор стали головним підсумком року після мирних ініціатив у Джидді – Сибіга

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що свідома відмова кремля від припинення вогню та діалогу остаточно визначила росію як єдину перешкоду на шляху до завершення війни. Рік тому Україна підтримала пропозицію Сполучених Штатів про зупинку бойових дій задля просування мирних зусиль, проте москва відповіла на цей жест посиленням терору. Про це пише УНН.

Деталі

Сибіга зазначив, що розрахунок російського керівництва на злам духу українців через масовані атаки виявився хибним. Замість дипломатичного розв'язання конфлікту путін обрав шлях виснаження власних ресурсів, що призвело до колосальних втрат серед окупаційного контингенту. Міністр акцентував, що Україна чітко продемонструвала свою готовність до миру, тоді як дії росії лише підтвердили її прагнення до повного знищення міжнародного правопорядку.

росія відкинула все – припинення вогню, діалог і дипломатію. Замість цього путін зробив ставку на терор, намагаючись зламати дух українського народу. Через рік росія втратила ще півмільйона окупантів убитими і пораненими, але не досягла жодної стратегічної мети своєї агресії

– наголосив Андрій Сибіга.

Примус до миру через політику сили

Українська сторона наполягає на тому, що єдиним способом змусити кремль повернутися до переговорів є нарощування військового та економічного тиску. Сибіга застеріг міжнародну спільноту від будь-яких кроків, що можуть послабити ізоляцію росії, оскільки це лише віддалить перспективу справедливого миру.

Підсумок – тиск, і тільки тиск, може змусити москву обрати дипломатію замість війни. Будь-яке послаблення санкцій буде кроком у неправильному напрямку. Коли йдеться про росію, шлях до миру завжди лежить через силу, а не через слабкість

– заявив очільник МЗС України.

Сибіга та глава МЗС Литви узгодили санкції проти рф та обговорили дії Угорщини09.03.26, 23:27 • 13855 переглядiв

Степан Гафтко

